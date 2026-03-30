Βρέθηκαν νεκρές μάνα και κόρη στη Ζωγράφου: Τσιμεντωμένη η πόρτα του διαμερίσματος (vid)

Θρίλερ στη Ζωγράφου με δύο πτώματα γυναικών, μάνας και κόρης, που βρέθηκαν σε διαμέρισμα όπου ήταν τσιμεντωμένη η πόρτα.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Δευτέρας (30/3) μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών γυναικών (μάνας και κόρης) σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις θρίλερ, καθώς οι σοροί βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε ένα δωμάτιο που είχε σφραγιστεί-τσιμεντωθεί σκόπιμα.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από καταγγελίες συγγενών, οι οποίοι ανέφεραν πως είχαν μήνες να δουν τη μητέρα και την κόρη της οικογένειας. Οι ίδιοι εξέφρασαν στις αρχές φόβους ότι ο γιος της οικογένειας ενδέχεται να τους έχει προκαλέσει κακό.

Αστυνομικοί, συνοδεία εισαγγελέα, μετέβησαν στο διαμέρισμα για έρευνα. Εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα. Ένα εκ των δωματίων του σπιτιού είχε σφραγιστεί εξωτερικά με δομικά υλικά. Όταν οι αρχές κατάφεραν να εισέλθουν στο δωμάτιο, εντόπισαν τις δύο γυναίκες νεκρές σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Για την υπόθεση έχει ήδη προσαχθεί και εξετάζεται ο άνδρας που διέμενε στο διαμέρισμα, ο οποίος είναι ο γιος και αδελφός των θυμάτων αντίστοιχα. Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες, καθώς και το πότε ακριβώς συνέβη το μοιραίο, δεδομένης της κατάστασης των σορών.

Οι έρευνες της Ασφάλειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

