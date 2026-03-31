Google: Αυτές είναι οι πιο viral και εμβληματικές φωτογραφίες στην ιστορία

Οι πιο εμβληματικές φωτογραφίες που έγιναν viral μέσω της Google αποτυπώνουν ιστορικές στιγμές, από πολέμους έως διαμαρτυρίες, διαμορφώνοντας τη συλλογική μνήμη παγκοσμίως.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ορισμένες φωτογραφίες ξεπέρασαν το πλαίσιο της στιγμής τους για να γίνουν αυθεντικά σύμβολα της παγκόσμιας ιστορίας. Πρόκειται για εικόνες που έχουν αναζητηθεί εκατομμύρια φορές στη Google και έχουν κοινοποιηθεί αμέτρητα, αποτυπώνοντας στιγμές που καθόρισαν πολέμους, νίκες και ανθρώπινες τραγωδίες.

Οι εικόνες που έγραψαν τη δική τους ιστορία

Ακολουθούν μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες που άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο:

Η αυτοθυσία του μοναχού (1963): Ο Thich Quang Duc αυτοπυρπολείται στη Σαϊγκόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η εικόνα του Malcolm Browne κέρδισε Πούλιτζερ και πίεσε διεθνώς για την κατάσταση στο Βιετνάμ.

Abbey Road (1969): Οι Beatles διασχίζουν τη διάσημη διάβαση. Μια φωτογραφία που έγινε σύμβολο της ποπ και το πιο αναγνωρίσιμο εξώφυλλο στην ιστορία της μουσικής.

Ο θάνατος του στρατιώτη (1936): Η συγκλονιστική στιγμή του Robert Capa από τον Ισπανικό Εμφύλιο, που αποτυπώνει την ωμή πραγματικότητα του πολέμου.

Γεύμα πάνω από έναν ουρανοξύστη (1932): Έντεκα εργάτες γευματίζουν πάνω σε μια δοκό, 250 μέτρα πάνω από τη Νέα Υόρκη, συμβολίζοντας το πνεύμα της Μεγάλης Ύφεσης.

Guerrillero Heroico (1960): Το θρυλικό πορτρέτο του Τσε Γκεβάρα από τον Alberto Korda, που μετατράπηκε σε σύμβολο επανάστασης παγκοσμίως.

Το φιλί στην Times Square (1945): Ένας ναύτης φιλά μια νοσοκόμα κατά τους πανηγυρισμούς για τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αν και εμβληματική, η φωτογραφία προκαλεί πλέον συζητήσεις για το θέμα της συναίνεσης.

Ο Αϊνστάιν βγάζει γλώσσα (1951): Σε μια στιγμή κούρασης από τους φωτογράφους στα γενέθλιά του, ο κορυφαίος επιστήμονας χάρισε στην ανθρωπότητα την πιο ανθρώπινη και χιουμοριστική του πλευρά.

Το κορίτσι από το Αφγανιστάν (1984): Το διεισδυτικό βλέμμα της Sharbat Gula στο National Geographic έγινε το πρόσωπο των προσφύγων παγκοσμίως.

Ο άνθρωπος απέναντι στα τανκς (1989): Ένας ανώνυμος άνδρας σταματά μια φάλαγγα αρμάτων στην πλατεία Τιενανμέν, αποτελώντας έκτοτε το απόλυτο σύμβολο ειρηνικής αντίστασης.

Η σημαία στο Ράιχσταγκ (1945): Σοβιετικοί στρατιώτες υψώνουν τη σημαία στο Βερολίνο, σφραγίζοντας την ήττα του ναζισμού στην Ευρώπη.