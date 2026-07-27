Σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να γλιτώσει τη φυλακή: Ο απίστευτος τρόπος που προσπάθησε να ξεφύγει από τον νόμο

Ένας άνδρας στην Κίνα σκηνοθέτησε τον θάνατό του με τη βοήθεια της οικογένειάς του, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποφύγει τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αστυνομία στην επαρχία Χουνάν της Κίνας έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες μιας παράξενης υπόθεσης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Ένας άνδρας με το επώνυμο Σι σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο έλεγχος του ιστορικού του αποκάλυψε πως είχε ήδη εντοπιστεί δύο φορές στο παρελθόν να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ. Καθώς αυτή ήταν η τρίτη παράβασή του, κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το σχέδιο της «ψεύτικης» κηδείας

Ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με εγγύηση, ο Σι αποφάσισε πως η πιθανότητα μιας ποινής φυλάκισης ήταν πολύ μεγάλη και κατέστρωσε ένα ακραίο σχέδιο για να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του. Με τη βοήθεια της οικογένειάς του αποφάσισε να σκηνοθετήσει τον θάνατό του και την κηδεία του, ώστε να εξαφανιστεί χωρίς να φοβάται ότι η αστυνομία θα τον αναζητήσει. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, ο Σι και οι συγγενείς του έθεσαν το σχέδιο σε εφαρμογή. Αρχικά αγόρασαν ένα φέρετρο και στη συνέχεια εκείνος διαμόρφωσε το σπίτι του ώστε να μοιάζει με σκηνή θανάτου.

Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων σε διάφορα σημεία, εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποίησε ακόμα και εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο, προσπαθώντας να πείσει τους πάντες ότι είχε πεθάνει από υπερβολική δόση φαρμάκων. Παρότι κάποιοι γείτονες υποστήριξαν αργότερα στην αστυνομία ότι είχαν δει το σώμα του Σι, η μητέρα και η γιαγιά του κάλυψαν το πρόσωπό του με ένα ύφασμα, λέγοντας πως τα φάρμακα είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ωστόσο, τη στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε στο έδαφος, ο Σι βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς την επαρχία Γιουνάν.

Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν την απάτη

Το σχέδιο όμως δεν κράτησε για πολύ, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν αρκετά κενά στην ιστορία, μεταξύ άλλων, διαπίστωσαν ότι το φέρετρο είχε αγοραστεί πριν από τον υποτιθέμενο θάνατό του, ενώ η οικογένειά του δεν είχε καλέσει ποτέ ασθενοφόρο ούτε είχε ενημερώσει τις αρχές για τον θάνατό του. Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης πως δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου για τον Σι, ούτε υπήρχε καταγραφή αποτέφρωσης. Το γεγονός ότι κανένας γείτονας δεν είχε δει καθαρά το πρόσωπό του πριν από την ταφή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις υποψίες.Από τα πλάνα καμερών ασφαλείας και τα τραπεζικά αρχεία επιβεβαιώθηκε ότι ο Σι ήταν ζωντανός και οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο Σι συνελήφθη τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς και καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκισης , καθώς και σε πρόστιμο 20.000 γιουάν (περίπου 3.000 δολάρια). Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ξεχωριστή ποινική έρευνα για τη μητέρα και τη γιαγιά του, οι οποίες κατηγορούνται ότι τον βοήθησαν να αποφύγει τη δικαιοσύνη και ότι υπέθαλψαν παραβάτη.

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