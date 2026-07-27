Νέα viral τρέλα στις ΗΠΑ του Τραμπ: Μαζεύονται, πετάνε ένα χαρτάκι στο νερό και μετά... ουρλιάζουν (vid)

Το «Scream Club» ξεκίνησε από ένα ζευγάρι που ήθελε να εκτονώσει την πίεση της καθημερινότητας και σήμερα έχει γίνει viral σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε εβδομάδα στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν στο Σικάγο για να κάνουν κάτι που μοιάζει παράξενο με την πρώτη ματιά: να ουρλιάξουν όσο πιο δυνατά μπορούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, το λεγόμενο Chicago Scream Club έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη κοινότητα εκτόνωσης, ενώ η ιδέα αρχίζει να εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όσοι βρίσκονται τυχαία στην παραλία North Avenue Beach τα κυριακάτικα απογεύματα αντικρίζουν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες ανθρώπους να σχηματίζουν ουρά, να κοιτούν προς τη λίμνη και, ένας-ένας, να βγάζουν μια δυνατή κραυγή. Το θέαμα μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστο, όμως για τους συμμετέχοντες λειτουργεί ως ένας τρόπος αποφόρτισης από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας.

Μια αυθόρμητη ιδέα έγινε viral

Το Scream Club δημιουργήθηκε το 2025 από τον Emanuel Hernandez και τη σύντροφό του Elena Soboleva. Όπως περιγράφουν, όλα ξεκίνησαν όταν περνούσαν μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στη νέα τους ζωή στο Σικάγο.

Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας δίπλα στη λίμνη, ο Hernandez πρότεινε αυθόρμητα να ουρλιάξουν προς το νερό για να εκτονωθούν. Όταν η Soboleva εξέφρασε την ανησυχία της για τις αντιδράσεις των περαστικών, εκείνος έκανε κάτι απρόσμενο: άρχισε να καλεί όσους βρίσκονταν εκεί να συμμετάσχουν.

Προς έκπληξή τους, αρκετοί δέχθηκαν αμέσως. Η εμπειρία αποδείχθηκε τόσο απελευθερωτική, ώστε το ζευγάρι αποφάσισε να οργανώσει ανοιχτές συναντήσεις μέσω των social media. Μέσα σε λίγες εβδομάδες οι συμμετοχές εκτοξεύθηκαν και πλέον σε ορισμένες συγκεντρώσεις συμμετέχουν έως και 300 άτομα.

Δεν φωνάζουν μόνο από θυμό

Το ενδιαφέρον είναι πως δεν συμμετέχουν όλοι για τον ίδιο λόγο. Κάποιοι θέλουν να αποβάλουν το άγχος, άλλοι να διαχειριστούν δύσκολες στιγμές, ενώ υπάρχουν και άνθρωποι που χρησιμοποιούν την κραυγή για να γιορτάσουν ευχάριστα γεγονότα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόσφατα μια νύφη εμφανίστηκε μαζί με τις φίλες της για να... ουρλιάξει από χαρά λίγο πριν από τον γάμο της.

Πριν από κάθε συνάντηση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα μικρό βιοδιασπώμενο χαρτί, όπου γράφουν αυτό που θέλουν να αφήσουν πίσω τους ή τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται εκεί. Στη συνέχεια το πετούν στο νερό και αφήνουν την κραυγή τους να κάνει τα υπόλοιπα.

Οι διοργανωτές επιμένουν ότι δεν πρόκειται για θεραπεία ή κάποια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά για μια συλλογική εμπειρία που βοηθά πολλούς ανθρώπους να εκφράσουν συναισθήματα που συνήθως καταπιέζουν.

Η νέα τάση εξαπλώνεται

Η επιτυχία του Chicago Scream Club δεν έμεινε στα όρια της πόλης. Αντίστοιχες συναντήσεις έχουν ήδη οργανωθεί σε περιοχές όπως το Όστιν, το Φοίνιξ και η Ουάσινγκτον, ενώ τα σχετικά βίντεο συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι δημιουργοί του club πιστεύουν πως η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση να εκφραστούν όταν βρίσκονται μέσα σε μια ομάδα.

«Μην φοβάστε. Απλώς αφεθείτε», λέει ο Hernandez, εξηγώντας ότι το πιο δύσκολο βήμα δεν είναι η κραυγή, αλλά η απόφαση να εμφανιστεί κανείς εκεί και να επιτρέψει στον εαυτό του να εκφραστεί χωρίς φόβο ή ντροπή.

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