Επιστήμονες σχεδιάζουν το ταχύτερο υποβρύχιο στον κόσμο που θα κοστίζει όσο μια Bugatti Divo

Μια εταιρεία έχει κατασκευάσει ένα νέο υψηλής τεχνολογίας όχημα που μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους στα βάθη του ωκεανού και έχει χαρακτηριστεί ως το ταχύτερο «υποβρύχιο στον κόσμο».

Η κατασκευάστρια εταιρεία υποβρυχίων U-Boat Worx παρουσίασε τη νέα της δημιουργία με την ονομασία «Super Sub» και την εντυπωσιακή μέγιστη ταχύτητά της. Μπορεί να φτάσει περίπου τα 10 μίλια/ώρα (εννέα κόμβους), δηλαδή περίπου τη μισή ταχύτητα ενός στρατιωτικού υποβρυχίου.

Σε αντίθεση με το διάσημο μονοθέσιο υποβρύχιο του σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο χρησιμοποίησε για να εξερευνήσει την Τάφρο των Μαριανών το 2012, η U-Boat Worx ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργήσει ένα όχημα που μπορεί να μεταφέρει τρία άτομα σε βάθος 300 μέτρων.

Θα κοστίζει όσο μια Bugatti

Το «Super Sub» θα κοστίζει περίπου 5,75 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή όσο περίπου μια Bugatti Divo. Πέρα από την τιμή του, το βασικό στοιχείο που ξεχωρίζει το «Super Sub» από άλλα ιδιωτικά υποβρύχια είναι η σχετική άνεση με την οποία οι εύποροι επιβάτες μπορούν να εξερευνήσουν τον ωκεανό.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του να κατεβαίνει και να κάνει ελιγμούς σε γωνίες 45 μοιρών, με σχετικά υψηλή τελική ταχύτητα και εμβέλεια 10 ναυτικών μιλίων, με ασφαλές βάθος εξερεύνησης έως 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η U-Boat Worx δήλωσε ότι σχεδίασε το σύστημα ώστε να προσφέρει μια εμπειρία «σαν πτήση», αλλά κάτω από το νερό, χρησιμοποιώντας υδροδυναμική άνωση για πιο ομαλή κατάβαση σε σχεδόν 1.000 πόδια βάθος.

Τελευταίες δοκιμές πριν την απόλυτη εμπειρία

Αν και η τραγωδία του υποβρυχίου Titan της OceanGate το 2023, που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις εύπορους επιβάτες και τον CEO της εταιρείας, μπορεί να κάνει κάποιους πιο επιφυλακτικούς για εξερευνήσεις στα βάθη της θάλασσας, αυτή τη φορά θα υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας και εφεδρείες.

Το «Super Sub» θα είναι σύντομα διαθέσιμο για εμπειρίες υψηλού κόστους στη θάλασσα, αφού ολοκληρώσει μια σειρά δοκιμών κοντά στο νησί Κουρασάο, κοντά στη βόρεια Βενεζουέλα, όπου μηχανικοί δοκιμάζουν βασικά συστήματα πριν το διαθέσουν στην αγορά. Αυτό περιλαμβάνει δοκιμές συστημάτων ασφαλείας και χειρισμών τύπου αεροπλάνου, καθώς και το σύστημα πρόωσης και άλλες τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών στον πυθμένα του ωκεανού.

Η U-Boat Worx έχει ενσωματώσει σύστημα sonar επί του σκάφους για σάρωση του βυθού και προσαρμογή της πορείας του «Super Sub» ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις, μαζί με επιπλέον εφεδρικά συστήματα για να μην επαναληφθούν τα λάθη προηγούμενων ανταγωνιστών όπως της OceanGate. Με την ολοκλήρωση των θαλάσσιων δοκιμών, η U-Boat Worx αναμένει να παραδώσει το πρώτο ολοκληρωμένο μοντέλο σε έναν πλούσιο αγοραστή μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

