Η ψηλότερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο: 625 μέτρα πάνω από το νερό μειώνει ένα ταξίδι ωρών σε δύο λεπτά

Η γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang υψώνεται περίπου 625 μέτρα πάνω από έναν ποταμό, περίπου στο ίδιο ύψος με τον Πύργο της Σαγκάης. Το περιοδικό «Time» την επέλεξε ως έναν από τους «προορισμούς του 2026».

Το περιοδικό «Time» δημοσίευσε τη λίστα με τους «Καλύτερους Προορισμούς του 2026» και μέσα σε αυτούς συμπεριέλαβε την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο: αυτή του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang στην Κίνα, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από το ποτάμι. Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, με κολοσσιαία χαρακτηριστικά, που η έγκριτη αμερικανική έκδοση χαρακτηρίζει ως πρακτική κατασκευή.

«Το ρεκόρ είναι εντυπωσιακό, αλλά ο αντίκτυπος είναι βαθύτερος. Μια διάβαση που παλαιότερα απαιτούσε ώρες ταξιδιού μέσα από τα ελικοειδή βουνά της Guizhou, μιας από τις πιο απομακρυσμένες επαρχίες της Κίνας, τώρα μειώνεται σε ένα εύκολο ταξίδι δύο λεπτών», αναφέρει.

Η γέφυρα των ρεκόρ

Αυτό αποτελεί την κορύφωση μιας ιστορίας υπερκατασκευών και της στρατηγικής της Κίνας για αρχιτεκτονικά έργα μεγάλης κλίμακας και επιρροής. Η επαρχία Guizhou είναι γνωστή για τις ψηλές τις γέφυρες, αλλά ακόμη και γι αυτή την ορεινή περιοχή, η γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang είναι μοναδική. Βρίσκεται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου από Liuzhi προς Anlong, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 2021. Το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή τη διαδρομή ήταν ένας ποταμός που έχει γίνει συνώνυμος με τις ψηλές γέφυρες: ο Beipanjiang.

Ο ποταμός Beipan είναι η μοναδική υδάτινη οδός στον κόσμο που έχει καταρρίψει όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία διαδοχικά ρεκόρ για την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο. Το πρώτο σημειώθηκε το 2003, όταν η γέφυρα Beipanjiang Guanxing έγινε η πρώτη κρεμαστή γέφυρα που ξεπέρασε τα 300 μέτρα ύψος. Στη συνέχεια, το 2016, η γέφυρα Beipanjiang Duge ξεπέρασε τα 500 μέτρα χάρη σε ένα καινοτόμο καλωδιωτό τμήμα με δικτυωτή κατασκευή. Τώρα, σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το βαθύτερο σημείο του ποταμού Beipan έχει γεφυρωθεί με τη μεγαλύτερη γέφυρα στην ιστορία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 600 μέτρων.

Διασχίζοντας το Μεγάλο Φαράγγι Huajiang, γνωστό ως «η ρωγμή της Γης» λόγω της εξαιρετικά βαθιάς και στενής χαράδρας του, η γέφυρα είναι επίσης η μεγαλύτερη ορεινή γέφυρα στον κόσμο, με συνολικό μήκος 2.890 μέτρα. Το κύριο άνοιγμά της φτάνει τα 1.420 μέτρα, δηλαδή 10 μέτρα περισσότερο από τη γέφυρα Humber στη Βρετανία, η οποία ήταν η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα μονής διάταξης στον κόσμο μέχρι το 1998.

Η παράδοση της επαρχίας Guizhou

Σήμερα, η επαρχία Guizhou φιλοξενεί τις περισσότερες ψηλές γέφυρες από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο συνολικά. Μέχρι το 2030, θα διαθέτει πάνω από 1.000 γέφυρες με ύψος άνω των 100 μέτρων. Συγκριτικά, η Ιταλία, που κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, έχει μόλις 60 τέτοιες γέφυρες. Από τις 50 πιο ψηλές γέφυρες στον κόσμο που ξεπερνούν τα 300 μέτρα, όλες βρίσκονται στην Κίνα, εκτός από τρεις. Η γέφυρα Huajiang συνδυάζει πρακτικότητα και τουρισμό, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν πάνω σε γυάλινη επιφάνεια στη γέφυρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για βόλτα με τελεφερίκ ή ανάβαση με ανελκυστήρα σε μια σύγχρονη πανοραμική καφετέρια.

