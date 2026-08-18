Τραγωδία στην Κύπρο: 27χρονος βούτηξε στη θάλασσα να πιάσει το κινητό του και πνίγηκε

Ένα θλιβερό γεγονός έλαβε χώρα στην Κύπρο, όπου ένας 27χρονος βούτηξε στη θάλασσα προκειμένου να πιάσει το κινητό του, τελικά πνίγηκε.

Ένας 27χρονος αιγυπτιακής καταγωγής έχασε τη ζωή του στις 15 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή του Lady’s Mile, που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το philenews, ο νεαρός επέβαινε σε καταμαράν μαζί με περίπου 15 άτομα, τα οποία συμμετείχαν σε εκδήλωση κατά τη διάρκεια θαλάσσιας περιήγησης. Κάποια στιγμή, όταν το κινητό του τηλέφωνο έπεσε στη θάλασσα, βούτηξε για να το ανασύρει.

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