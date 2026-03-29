Άδωνις για το Ισραήλ : «Θεωρώ υπέροχο λαό τους Εβραίους, τους θαυμάζω και πρέπει να διδαχθούμε από αυτούς» (vid)

Τον θαυμασμό του για τον λαό του Ισραήλ εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι οι Έλληνες πρέπει να διδαχθούν από αυτούς.

Στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακό» βρέθηκε καλεσμένος ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Κυριακής (29/3), ο οποίος στο τέλος της συζήτησης θέλησε να κάνει ένα σχόλιο για τον λαό του Ισραήλ.

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τον θαυμασμό του για την στάση του λαού του Ισραήλ και τόνισε ότι οι Έλληνες πρέπει να διδαχθούν από αυτούς και πως πρέπει να βγάλουν τη μιζέρια.

«Ακούστε γιατί πραγματικά παραδέχομαι και θαυμάζω τους Εβραίους. Τον οποίο θεωρώ έναν υπέροχο λαό, άξιο θαυμασμού. Αν δείτε το world ranking με το πόσο ευτυχισμένος αισθάνεται ένας λαός στη χώρα του, οι Εβραίοι είναι μέσα στους πρώτους τρεις», σχολίασε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όποτε το διαβάζω λέω, κοίταξε να δεις: ζουν σε μια χώρα που έρχονται βαλλιστικοί από το Ιράν, πύραυλοι από τους Χούτι, drone από τη Χεζμπολάχ, τρομοκράτες κάτω στους σταθμούς των λεωφορείων, πολεμούν όλη την ημέρα και λένε πόσο ευτυχισμένοι είναι που ζουν στο Ισραήλ!», συνέχισε ο υπουργός Υγείας.

«Και πάμε στον ίδιο πίνακα εμείς, που είμαστε στη χώρα αυτή που ζούμε και είμαστε στον πάτο! Οι πιο δυστυχισμένοι στον πλανήτη, όλα μας φταίνε! Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας διδάξει. Πρέπει να βγάλουμε από τη ζωή μας, το μας φταίνε όλα, πάνε όλα χάλια, είναι όλα μίζερα και να βάλουμε περισσότερο θετική διάθεση, καλόπιστη διάθεση, ζούμε σε μια υπέροχη χώρα και έχουμε να διδαχθούμε από το Ισραήλ πάρα πολλά.

Χθες μίλαγα με έναν φίλο μου στο Τελ Αβίβ και μου έδειχνε πώς ήταν χαρούμενοι σε ένα γλέντι, χτύπαγαν οι σειρήνες και έλεγαν ''δεν μας νοιάζει εμείς ζούμε τη ζωή''. Αυτό είναι το ωραίο με τους Εβραίους, τους θαυμάζω, μπράβο τους!», συμπλήρωσε.

