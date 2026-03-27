Η αεροπορική εταιρεία που προσφέρει μόνο business class: Ποια είναι η «παγίδα»

H εταιρεία που υπόσχεται πολυτέλεια σε χαμηλότερες τιμές επιστρέφει δυναμικά, όμως η εμπειρία δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι.

Τρία χρόνια μετά την πρώτη της ανακοίνωση, η αεροπορική εταιρεία BeOnd επιχειρεί να καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, συνδέοντας μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι με τις Μαλδίβες. Η φιλοσοφία της είναι ξεκάθαρη: καταργεί πλήρως την οικονομική θέση και προσφέρει αποκλειστικά μια «premium» εμπειρία, θέλοντας να φέρει την business class πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό.

Με μια πρώτη ματιά, το concept δείχνει ιδανικό. Εισιτήρια που κοστίζουν περίπου 4.300 ευρώ για γιορτινές περιόδους, όταν οι παραδοσιακές αεροπορικές μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 13.000 ευρώ για αντίστοιχη θέση. Το πακέτο συνοδεύεται από υπηρεσίες που ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας, όπως μεταφορά με ιδιωτικό οδηγό, καμπίνες σχεδιασμένες με premium υλικά και συνολική εμπειρία που θυμίζει περισσότερο boutique ταξίδι παρά μια κλασική πτήση.

Η εικόνα όμως αρχίζει να αλλάζει όταν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τι κρύβεται πίσω από αυτή την τιμή...

Όταν η πολυτέλεια έχει όρια

Η εταιρεία χρησιμοποιεί παλαιότερα αεροσκάφη που έχουν αγοραστεί από μεγάλες αεροπορικές και έχουν πλήρως αναδιαμορφωθεί. Η οικονομική θέση έχει αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα οι θέσεις να περιορίζονται σε 44 έως 68 και η καμπίνα να δείχνει πιο «exclusive». Αυτό επιτρέπει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και, κατ’ επέκταση, πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Ωστόσο, η εμπειρία δεν είναι ακριβώς αυτή που περιμένει κανείς από μια κλασική business class. Οι θέσεις δεν μετατρέπονται πλήρως σε επίπεδα κρεβάτια, ενώ η έλλειψη χώρου για τα πόδια είναι αισθητή, ειδικά για επιβάτες με μεγαλύτερο ύψος. Στην πράξη, μιλάμε για μια αναβαθμισμένη εμπειρία, αλλά όχι για την απόλυτη άνεση που έχει καθιερωθεί σε άλλες premium πτήσεις. Και εκεί έρχεται το πιο ουσιαστικό ζήτημα.

Η στάση που αλλάζει το ταξίδι

Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η εταιρεία δεν έχουν την αυτονομία για να καλύψουν απευθείας τη διαδρομή από την Ευρώπη προς τις Μαλδίβες. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια ενδιάμεση στάση για ανεφοδιασμό, συνήθως στο Ντουμπάι, η οποία επιμηκύνει το ταξίδι κατά περίπου τρεις ώρες.

Οι επιβάτες παραμένουν μέσα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού, χωρίς δυνατότητα να αποβιβαστούν. Για κάποιον που έχει επιλέξει μια premium εμπειρία, αυτό μπορεί να ακυρώσει σε μεγάλο βαθμό το βασικό πλεονέκτημα της άνεσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο παρελθόν παρόμοια εγχειρήματα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Η ιδέα μιας «πιο προσιτής» business class είχε δοκιμαστεί ξανά, κυρίως σε δρομολόγια μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, όμως πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν άντεξαν στον ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις του κοινού.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν αυτή τη φορά το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Γιατί η ιδέα έχει ενδιαφέρον, αλλά το κοινό που πληρώνει για μια τέτοια εμπειρία δύσκολα συγχωρεί τις όποιες... ανορθογραφίες.

