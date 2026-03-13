Ο λόγος που οι πιλότοι μιας πτήσης τρώνε διαφορετικό γεύμα

Αεροσυνοδός αποκάλυψε τον λόγο που οι πιλότοι σε μια πτήση έχουν διαφορετικά γεύματα.

Ένα πρώην μέλος πληρώματος αεροπλάνου εξήγησε γιατί οι πιλότοι πρέπει να τρώνε διαφορετικά γεύματα στις πτήσεις τους. Σύμφωνα με την πρώην αεροσυνοδό της Virgin Atlantic, ακόμη και οι πιλότοι έχουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να φάνε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η Mandy Smith, πρώην μέλος πληρώματος καμπίνας της Virgin Atlantic και συγγραφέας του βιβλίου «Cabin Fever: The Sizzling Secrets of a Virgin Air Hostess», αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη ζωή στον αέρα σε ένα βίντεο στο YouTube.

Πέρασε 12 χρόνια ως αεροσυνοδός και σε αυτό το διάστημα έμαθε ότι τα γεύματα στο αεροπλάνο δεν έχουν να κάνουν μόνο με το να χορταίνουν οι επιβάτες. Επιπλέον,η Mandy αποκάλυψε ότι δεν θα δεις ποτέ τους πιλότους να τρώνε το ίδιο γεύμα σε μια πτήση. «Αν ο ένας πάρει κοτόπουλο, ο άλλος πρέπει να πάρει ψάρι. Το αποφασίζουν πάντα μεταξύ τους πριν μας πουν τι θέλουν», είπε.

Ο λόγος που οι πιλότοι έχουν διαφορετικά γεύματα

Η Mandy εξήγησε ότι ο λόγος που οι πιλότοι μιας πτήσης δεν τρώνε ποτέ το ίδιο φαγητό ο ένας με τον άλλον, έχει να κάνει με την περίπτωση που κάποιος πάθει τροφική δηλητηρίαση. «Προφανώς δεν θέλουμε να κάνουν και οι δύο εμετό!» πρόσθεσε. «Όχι ότι το φαγητό μας είναι ποτέ κακό!», τόνισε και συμπλήρωσε ότι πρόκειται απλώς για ένα «προληπτικό μέτρο».

Και μιας και μιλάμε για φαγητό, η Mandy εξήγησε επίσης γιατί αυτό που τρώμε στον αέρα έχει τόσο διαφορετική γεύση. «Δεν είναι ότι το φαγητό είναι κακό. Απλώς οι γευστικοί σου κάλυκες λειτουργούν διαφορετικά στον αέρα», ανέφερε.

«Η πίεση στην καμπίνα επηρεάζει όλο σου το σώμα, ακόμη και τη γεύση σου. Επηρεάζει το πεπτικό σύστημα, τον εγκέφαλο και γενικά τον οργανισμό, οπότε επηρεάζονται και οι γευστικοί σου κάλυκες», τόνισε και πρόσθεσε πως οι σεφ πρέπει να δίνουν πιο έντονη γεύση στο φαγητό «λόγω της κατάστασης των γευστικών καλύκων».

