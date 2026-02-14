Οι 10 χειρότερες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη: Ποια πήρε τη χαμηλότερη βαθμολογία

Μελέτη που συμπεριέλαβε εκατομμύρια πτήσεις και αξιολογήσεις αποκαλύπτει ποιες αεροπορικές στην Ευρώπη συγκεντρώνουν τη χειρότερη εμπειρία επιβατών.

Τα ταξίδια στην Ευρώπη δεν είναι πάντα τόσο άνετα όσο υπόσχονται τα χαμηλά εισιτήρια. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα εξυπηρέτησης εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την εμπειρία των επιβατών, κάτι που αποτυπώνεται και σε νέα ευρωπαϊκή έρευνα αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με μεγάλη ανάλυση που βασίστηκε σε περισσότερες από 7,6 εκατομμύρια πτήσεις και πάνω από 800.000 αξιολογήσεις επιβατών, καταρτίστηκε η λίστα με τις 10 χειρότερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης για το 2025. Στη λίστα περιλαμβάνονται τρεις ισπανικές εταιρείες, με την Air Europa να καταγράφει τη χαμηλότερη συνολική βαθμολογία.

Πώς προέκυψε η κατάταξη

Η έρευνα αξιολόγησε συνολικά 15 μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αξιοπιστία, η άνεση, η τιμή εισιτηρίων, η εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και πολιτικές που αφορούν ταξίδια με οικογένειες ή κατοικίδια. Παράλληλα εξετάστηκε και ο δείκτης RASK, που αποτυπώνει το πραγματικό κόστος πτήσης ανά θέση.

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Air Europa με συνολική βαθμολογία 5,33 στα 10. Αν και δεν καταγράφει ακραία χαμηλές επιδόσεις σε μία μόνο κατηγορία, η σταθερά μέτρια εικόνα σε τιμές, εξυπηρέτηση, οικογενειακές παροχές και lounges την έφερε στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η LOT Polish Airlines, η οποία επιβαρύνθηκε κυρίως από χαμηλές επιδόσεις στην ακρίβεια δρομολογίων.

Τρίτη κατατάσσεται η Wizz Air, η οποία παρότι προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, συγκεντρώνει αρνητικές αξιολογήσεις σε επίπεδο ικανοποίησης πελατών και εμπειρίας οικογενειακών ταξιδιών.

Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρίσκονται αντίστοιχα η Ryanair και η Vueling, ενώ έκτη καταγράφεται η Volotea. Παρότι δεν βρίσκονται στον πάτο της λίστας, η συνολική τους αξιολόγηση τις εντάσσει στο γκρουπ των εταιρειών με τη χαμηλότερη συνολική εμπειρία για τους επιβάτες.

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το χαμηλό κόστος δεν αρκεί για να καλύψει ζητήματα αξιοπιστίας και ποιότητας υπηρεσιών. Οι επιβάτες φαίνεται πως δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνέπεια πτήσεων, την εξυπηρέτηση και τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ελαφρώς υψηλότερο εισιτήριο.

