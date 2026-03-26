Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που έμεινε ανάπηρη από ομαδικό βιασμό (vid)

Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο πέθανε με ευθανασία στη Βαρκελώνη, μετά από 601 ημέρες αναμονής και πολυετή νομική διαμάχη με τον πατέρα της.

Η Νοέλια Καστίγιο, η 25χρονη παραπληγική γυναίκα που έγινε το πρόσωπο μιας πρωτοφανούς νομικής σύγκρουσης στην Ισπανία, έφυγε σήμερα (26/3) από τη ζωή.

Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Sant Pere de Ribes στη Βαρκελώνη, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 601 ημερών και σε μια σκληρή αντιπαράθεση με τον πατέρα της, ο οποίος προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να σταματήσει τη διαδικασία.

«Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ευθανασία στη Νοέλια. Από τους Χριστιανούς Δικηγόρους εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατό της και καταγγέλλουμε ότι αυτή η υπόθεση αναδεικνύει τα σοβαρά ελαττώματα του νόμου για την ευθανασία, ο οποίος δεν προστατεύει τα πιο ευάλωτα άτομα. Ζητάμε από τους πολιτικούς η ιστορία της να αποτελέσει αφορμή για επείγουσες αλλαγές, ώστε να αποφευχθεί να συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο. Ευχαριστούμε όλους όσους έδειξαν κατανόηση και συμπαράσταση προς την οικογένεια σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Μπορείτε να καταλάβετε ότι οι γονείς έχουν συντριβεί μετά από χρόνια προσπαθειών να τη στηρίξουν στην αποκατάστασή της», ανέφερε η ανακοίνωση για τον θάνατό της.

Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz. pic.twitter.com/5eqTbJv6iF March 26, 2026

Το χρονικό μιας τραγικής διαδρομής

Η ζωή της Νοέλια σημαδεύτηκε από σοβαρές δυσκολίες. Μεγαλωμένη σε δυσλειτουργικό περιβάλλον και έχοντας περάσει χρόνια σε ανάδοχες οικογένειες, η νεαρή γυναίκα βρέθηκε το 2022 σε κρατικό κέντρο φιλοξενίας, όπου έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Λίγους μήνες αργότερα, υπό την επήρεια ουσιών, έκανε βουτιά στο κενό από τον πέμπτο όροφο, με αποτέλεσμα να μείνει παραπληγική.

Έκτοτε, η Νοέλια υπέφερε από αβάσταχτους σωματικούς πόνους και έντονη ψυχολογική δυσφορία: «Θέλω να φύγω τώρα εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα», είχε δηλώσει μόλις προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή, εκφράζοντας την πάγια επιθυμία της να ασκήσει το δικαίωμα στην ευθανασία, το οποίο αναγνωρίζεται νομικά στην Ισπανία από το 2021.

Η νομική μάχη απέναντι στον πατέρα της

Παρά την έγκριση του αιτήματός της από επιτροπή ειδικών το 2024, ο πατέρας της Νοέλια ξεκίνησε έναν δικαστικό αγώνα για να αποτρέψει τον θάνατό της. Συνολικά πέντε δικαστήρια απέρριψαν τις προσφυγές του, ενώ η τελευταία του προσπάθεια ανατράπηκε από δικαστή μόλις λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη διαδικασία.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον Φεβρουάριο του 2026, η τελεσίδικη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου δικαίωσε την 25χρονη, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι η ίδια είχε κάθε δικαίωμα να επιλέξει ένα τέλος με αξιοπρέπεια.

Η τελευταία της συνέντευξη: «Θέλω να πεθάνω όμορφη»

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που για εκείνη δεν είναι τραγωδία, αλλά λύτρωση.

Εκεί, χωρίς περιστροφές, εξηγεί το βασικό: γιατί δεν αντέχει άλλο: «Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω, να μην κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια».

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σχέση με τον πατέρα της, έτσι όπως τη βλέπει η ίδια: «Με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια. Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ. Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορέσει να συνεχίσει να εισπράττει διατροφή. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία, ούτε στην ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Ότι για αυτόν είμαι ήδη νεκρή. Το καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατήσει στο νοσοκομείο;».

Δεν υπάρχει προσπάθεια να ωραιοποιήσει τίποτα. Ούτε τον πόνο, ούτε τους ανθρώπους γύρω της, ούτε την ίδια της την απόφαση. Και κάπου εκεί, κλείνει με μια φράση που λέει ίσως περισσότερα από όλες τις υπόλοιπες μαζί: «Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο».

🇪🇸 In a few hours, Noelia Castillo Ramos, 25, will receive euthanasia for depression in Spanish history after suffering a multiple rape in a care center in 2022.



As a result of the trauma, she suffered from severe depression and attempted suicide by jumping from a fifth floor,… pic.twitter.com/HhCad93xIK — World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 25, 2026

