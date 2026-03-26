Εταιρεία χαρίζει 4.000 τόνους πατάτες που δεν μπορεί να πουλήσει: «Η ιδέα να τις πετάξουμε είναι δύσκολη»

Το τεράστιο πλεόνασμα παραγωγής πατάτας μίας εταιρείας την οδήγησε σε αδιέξοδο, αναγκάζοντάς την να διανείμει δωρεάν 4.000 τόνους από το προϊόν της.

Ένας μικρός πάγκος γεμάτος σακούλες με πατάτες έξω από εστιατόριο κοντά στη Rosenthaler Platz του Βερολίνου έγινε το επίκεντρο της προσοχής των κατοίκων της περιοχής.

Ο λόγος; Ήταν δωρεάν! Με το σύνθημα «Δωρεάν πατάτες, γιατί ο δρόμος για την καρδιά περνάει από το στομάχι», η πρωτοβουλία πήρε γρήγορα διασημότητα, με διανομές ακόμα και σε φοιτητές του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της πόλης.

Η σοδειά ρεκόρ του 2025 που οδήγησε σε αδιέξοδο μία εταιρεία

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες του 2025 οδήγησαν σε μια παραγωγή που άγγιξε τους 13 εκατομμύρια τόνους στη Γερμανία, σημειώνοντας ρεκόρ 25ετίας. Η γεωργική εταιρεία Osterland Agrar, που βρίσκεται 200 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, βρέθηκε με ένα πλεόνασμα 4.000 τόνων πατάτας το οποίο δεν μπορούσε να διαθέσει στην αγορά. Παρότι η αρχική σκέψη ήταν η πώληση σε εργοστάσιο παραγωγής τσιπς στην Ολλανδία, η συμφωνία ακυρώθηκε, αφήνοντας την εταιρεία χωρίς αγοραστή.

«Η ιδέα του να τις πετάξουμε στα σκουπίδια είναι συναισθηματικά ανυπόφορη, μετά από όλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για την παραγωγή τους», εξήγησε ο Joachim von Massow, γενικός διευθυντής της Osterland.

Η αύξηση της καλλιεργήσιμης έκτασης κατά 7% μέσα σε μόλις έναν χρόνο, λόγω των καλών τιμών και του καιρού, δημιούργησε μια τεράστια προσφορά που η αγορά δεν μπορούσε να απορροφήσει.

Το να μοιραστούν 4.000 τόνοι πατάτας στον κόσμο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Για να τα καταφέρει, η εταιρεία συνεργάστηκε με τη μηχανή αναζήτησης Ecosia, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση της μεταφοράς στο Βερολίνο, ενώ η εφημερίδα Berliner Morgenpost ανέλαβε την επικοινωνία και τη διανομή. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, τα σημεία δωρεάν διάθεσης πολλαπλασιάστηκαν σε όλη την πόλη, μετατρέποντας το πλεόνασμα σε κοινωνική προσφορά.

Έκκληση των παραγωγών για περιορισμό των καλλιεργειών

Παρά την επιτυχία της δράσης, οι παραγωγοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον. Η Ένωση Πατατοπαραγωγών της Βορειοδυτικής Γερμανίας κάλεσε τους αγρότες να επιδείξουν σύνεση και να μειώσουν τις εκτάσεις καλλιέργειας, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα κατάρρευσης των τιμών στο μέλλον.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη Γερμανία, καθώς αντίστοιχη αύξηση παραγωγής παρατηρείται και στη Γαλλία, όπου η καλλιεργήσιμη επιφάνεια αυξήθηκε κατά 10% σε έναν χρόνο, προσθέτοντας 1,1 εκατομμύρια τόνους στην ευρωπαϊκή παραγωγή.

