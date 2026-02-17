Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο διαρκεί 19 ώρες, αλλά δεν είναι για όλους

Μόνο οι επιβάτες που πληρώνουν θέση premium ή business μπορούν να απολαύσουν τη μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Η Singapore Airlines είναι η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί τη μεγαλύτερη απευθείας διαδρομή στον κόσμο, χάρη στο νέο Airbus A350-900ULR, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει εξαιρετικά μεγάλες πτήσεις μέσω ενός τροποποιημένου συστήματος καυσίμων. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο αεροσκάφος να μεταφέρει έως και 24.000 λίτρα καυσίμου, αρκετά για να πραγματοποιήσει μια απευθείας διαδρομή από το Αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης έως το Αεροδρόμιο Changi στη Σιγκαπούρη.

Το ταξίδι καλύπτει περισσότερα από 15.300 χιλιόμετρα και διαρκεί περίπου 18 ώρες και 50 λεπτά. Η αεροπορική εταιρεία ενέταξε αυτή τη διαδρομή στο πρόγραμμά της το 2018 με την απόκτηση του Airbus A350-900ULR, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί πτήσεις έως και 20 ωρών χωρίς στάσεις.

Πτήση για λίγους

Ωστόσο, η πτήση δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. Η ασιατική αεροπορική εταιρεία προσφέρει μόνο θέσεις πρώτης θέσης και business γι αυτή τη διαδρομή, με αποτέλεσμα όσοι αναζητούν οικονομικό εισιτήριο να μένουν εκτός. Στην Premium Economy, οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν επιπλέον χώρο για τα πόδια, υποπόδιο και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. Συνολικά, το αεροσκάφος διαθέτει 67 θέσεις business και 94 θέσεις premium economy.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει ακουστικά με ενεργή ακύρωση θορύβου και Wi-Fi καθ’ όλη τη διάρκεια των σχεδόν 19 ωρών της πτήσης. Στη business class, οι επιβάτες απολαμβάνουν μέγιστη ιδιωτικότητα, με καθίσματα που μετατρέπονται σε κρεβάτια για καλύτερη ξεκούραση κατά τη διαδρομή από την Ασία προς την Αμερική.

Άνεση και αποδοτικότητα

Ο Goh Choon Phong, διευθύνων σύμβουλος της Singapore Airlines, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη διαδρομή είναι «ο ταχύτερος τρόπος» ταξιδιού μεταξύ των δύο πόλεων. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι μόνο εύποροι επιβάτες μπορούν να την αντέξουν οικονομικά. «Η Singapore Airlines πάντα υπερηφανευόταν ότι ξεπερνά τα όρια για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση στους πελάτες της και είμαστε ενθουσιασμένοι που ηγούμαστε με αυτές τις νέες απευθείας πτήσεις χωρίς στάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το Airbus A350-900ULR υπεραυξημένης εμβέλειας», εξήγησε ο CEO της εταιρείας, σύμφωνα με το Express.

Ο Phong ελπίζει ότι η απευθείας πτήση μεταξύ Νέας Υόρκης και Σιγκαπούρης θα συμβάλει στην ενίσχυση «της συνδεσιμότητας προς και μέσω του κόμβου της Σιγκαπούρης. Οι πτήσεις θα προσφέρουν στους πελάτες μας τον ταχύτερο τρόπο μετακίνησης μεταξύ των δύο πόλεων, με υψηλό επίπεδο άνεσης και με τη θρυλική εξυπηρέτηση της Singapore Airlines», συμπλήρωσε.

