Κρουαζιερόπλοιο-γίγας ρίχνει στη θάλασσα η Κίνα: Έχει μήκος 341 μέτρα και χωράει 5.200 επιβάτες

Mε ένα τεχνολογικό «θηρίο» η Κίνα μπαίνει δυναμικά στην αγορά των κρουαζιερόπλοιων που μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή υπόθεση.

Η Κίνα επιχειρεί να κάνει ένα ακόμη άλμα στη ναυπηγική βιομηχανία, αυτή τη φορά σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα αποτελούσε προπύργιο της Ευρώπης. Έχοντας ήδη κυριαρχήσει στην κατασκευή φορτηγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς κοντέινερ, στρέφεται πλέον στα γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια, έναν χώρο με υψηλές απαιτήσεις και τεχνογνωσία.

Το νέο της project λέγεται Adora Flora City και αποτελεί το πιο φιλόδοξο βήμα της μέχρι σήμερα. Το πλοίο έχει ήδη βγει από το ναυπηγείο στη Σαγκάη και βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν τις δοκιμές στη θάλασσα, με στόχο να ξεκινήσει δρομολόγια μέχρι το τέλος της χρονιάς από την Γκουανγκζού.

Όταν μια «πλωτή πόλη» αποκτά κινεζική ταυτότητα

Με μήκος 341 μέτρα και δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων από 5.200 επιβατών σε πάνω από 2.000 καμπίνες, το Adora Flora City θυμίζει μια μικρή πόλη πάνω στο νερό. Ο σχεδιασμός του αντλεί έμπνευση από κινεζικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως ο Δρόμος του Μεταξιού, ενώ το όνομά του, «Huacheng», που σημαίνει «πόλη των λουλουδιών», αποτυπώνεται και στη διακόσμηση του πλοίου.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η ταχύτητα κατασκευής του. Το πλοίο συναρμολογήθηκε μέσα σε μόλις 9 μήνες, χρόνος ιδιαίτερα μικρός για ένα έργο τέτοιας πολυπλοκότητας, με τα πρώτα εισιτήρια να έχουν ήδη αρχίσει να διατίθενται.

Μέχρι σήμερα, χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Φινλανδία είχαν τον πρώτο λόγο στην κατασκευή τέτοιων πλοίων, τα οποία θεωρούνται από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα στη ναυπηγική. Η είσοδος της Κίνας σε αυτό το πεδίο αλλάζει τα δεδομένα.

Από την εξάρτηση στην αυτονομία

Το Adora Flora City δεν είναι το πρώτο βήμα, αλλά η συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε με το Adora Magic City, το πρώτο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε στη χώρα με σημαντική τεχνική υποστήριξη από το ιταλικό ναυπηγείο Fincantieri.

Στο νέο αυτό project, η εξάρτηση από ξένη τεχνογνωσία έχει περιοριστεί αισθητά. Η κινεζική βιομηχανία έχει αναλάβει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού και της κατασκευής, δείχνοντας πόσο γρήγορα έχει καλύψει το τεχνολογικό χάσμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Adora Cruises, η οποία ξεκίνησε ως συνεργασία με την αμερικανική Carnival Corporation, αλλά πλέον βρίσκεται πλήρως υπό κινεζικό έλεγχο.

Η επόμενη κίνηση είναι ήδη στο τραπέζι. Στόχος είναι μέχρι το 2030 η κατασκευή ενός πλήρως ανεξάρτητου κρουαζιερόπλοιου-γίγας, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μαζική παραγωγή και να εντείνει τον ανταγωνισμό σε έναν τομέα όπου η Ευρώπη είχε μέχρι σήμερα το πάνω χέρι.

Και αν αυτό συμβεί, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια είσοδο σε μια νέα αγορά, αλλά για μια ουσιαστική αλλαγή ισορροπιών.

