Το κατάφερε και αυτό ο Τραμπ: Μπαίνει στα δολάρια και σπάει παράδοση 165 ετών

Η υπογραφή του Τραμπ μπαίνει στα δολάρια για πρώτη φορά, σπάζοντας μια παράδοση που κρατά πάνω από έναν αιώνα.

Μέσες άκρες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδείξει ότι είναι ένας σεμνός και μετριοπαθής πολιτικός. Οι κατά καιρούς δηλώσεις του για πληθώρα ζητημάτων είναι πάντοτε ζυγισμένες και πολιτικά φιλτραρισμένες με μπόλικο ρεαλισμό, ενώ αξέχαστη παραμένει σε όλους μας η εμμονή του να κατακτήσει το... Νόμπελ Ειρήνης.

Ειρωνική εισαγωγή τέλος. Πάμε στο προκείμενο και στη φρέσκια είδηση: Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε σήμερα γνωστό, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, αυτή τη φορά όχι με κάποια πολιτική απόφαση, αλλά πάνω στα ίδια τα δολάρια, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή του θα εμφανίζεται σε μελλοντικά χαρτονομίσματα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά για εν ενεργεία πρόεδρο.

Η κίνηση αυτή συνδέεται με τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών και, όπως τονίζεται, έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Μέχρι σήμερα, τα αμερικανικά χαρτονομίσματα έφεραν αποκλειστικά υπογραφές αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών.

Για πρώτη φορά αλλάζει η παράδοση

Η υπογραφή του Τραμπ θα εμφανίζεται δίπλα σε εκείνη του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση που σπάει μια παράδοση που κρατά από το 1861. Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με τις νέες υπογραφές αναμένεται να τυπωθούν τον Ιούνιο, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλα.

Όπως δήλωσε ο Μπέσεντ, πρόκειται για έναν «ισχυρό τρόπο» να αναγνωριστούν τα επιτεύγματα της χώρας, αλλά και του ίδιου του προέδρου, συνδέοντας ευθέως την απόφαση με τη συμβολική αξία της επετείου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει το όνομα του Τραμπ με κρατικά προγράμματα, πρωτοβουλίες και δημόσια έργα.

Η πολιτική διάσταση και οι αντιδράσεις

Η απόφαση, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, άσκησε κριτική, σχολιάζοντας ότι πλέον οι Αμερικανοί θα ξέρουν «ποιον να κατηγορήσουν» για το αυξημένο κόστος ζωής.

Την ίδια ώρα, η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί σε άλλες συμβολικές κινήσεις, όπως η έγκριση για την έκδοση αναμνηστικού χρυσού νομίσματος με τη μορφή του Τραμπ, επίσης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν το όνομα του Τραμπ είχε βρεθεί πάνω σε οικονομικά έγγραφα, όταν κατά την περίοδο της πανδημίας είχαν σταλεί επιταγές στήριξης σε εκατομμύρια Αμερικανούς με την υπογραφή του.

