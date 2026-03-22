«Χαίρομαι που πέθανε»: Η απίστευτη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για το θάνατο πρώην διευθυντή του FBI

Ο πρώην επικεφαλής του FBI έφυγε στα 81 του, αλλά το σχόλιο του Τραμπ για τον θάνατό του άφησε τους πάντες άφωνους.

Ο Ρόμπερτ Μιούλερ, μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής και πρώην διευθυντής του FBI, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο ίδιος αντιμετώπιζε τη νόσο του Πάρκινσον, μια διάγνωση που είχε γίνει γνωστή το προηγούμενο διάστημα, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί όσο λίγα με μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές των ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια.

Η πορεία του στο FBI ξεκίνησε το 2001, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σε μια περίοδο που σημάδεψε βαθιά τη λειτουργία και τον ρόλο της υπηρεσίας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιτρομοκρατικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ επί των ημερών του έγιναν σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη δράση του οργανισμού, σε μια εποχή έντασης, φόβου αλλά και έντονων επικρίσεων για πρακτικές που εφαρμόστηκαν.

Η έρευνα που τον έφερε απέναντι στον Τραμπ

Η φιγούρα του Μιούλερ επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο το 2017, όταν ορίστηκε ειδικός εισαγγελέας για να ερευνήσει την πιθανή ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 και τις σχέσεις της Μόσχας με την καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ. Για σχεδόν δύο χρόνια, η έρευνα εξελισσόταν υπό άκρα μυστικότητα, με τον ίδιο να διατηρεί χαμηλό προφίλ, όπως συνήθιζε σε όλη την καριέρα του.

Το τελικό πόρισμα, που δημοσιεύθηκε το 2019 και ξεπερνούσε τις 400 σελίδες, κατέγραψε εκτεταμένες προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει τις εκλογές μέσω κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης. Ωστόσο, δεν κατέληξε σε σαφή απόδειξη συνωμοσίας μεταξύ της ρωσικής πλευράς και της προεκλογικής ομάδας του Τραμπ, αφήνοντας ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που συνεχίστηκε για χρόνια.

Η αντίδραση που άναψε φωτιά

Ο θάνατος του Μιούλερ θα μπορούσε να είναι μια στιγμή σιωπηλής αναγνώρισης για έναν άνθρωπο που βρέθηκε σε τόσο κρίσιμα πόστα. Αντί γι’ αυτό, μετατράπηκε γρήγορα σε νέο πεδίο σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, επέλεξε να αντιδράσει με έναν τρόπο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Ο Ρόμπερτ Μιούλερ πέθανε. Ωραία. Χαίρομαι που πέθανε. Δεν θα μπορεί πλέον να βλάπτει αθώους», έγραψε χαρακτηριστικά, προκαλώντας σοκ ακόμη και σε πολιτικούς κύκλους που έχουν συνηθίσει την αιχμηρή του ρητορική.

Η δήλωση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο την ένταση που χαρακτήρισε τη σχέση των δύο ανδρών, αλλά και το βαθύ πολιτικό ρήγμα που άφησε πίσω της η έρευνα για τη ρωσική ανάμειξη. Για πολλούς, δεν ήταν απλώς μια προσωπική επίθεση, αλλά μια ακόμη ένδειξη του πόσο πολωμένο παραμένει το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

