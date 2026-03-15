Η πιο παράξενη θεωρία συνωμοσίας: Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδιώτης του χρόνου;

Μια θεωρία συνωμοσίας ισχυρίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ταξιδιώτης στον χρόνο.

Μια ομάδα συνωμοσιολόγων υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ταξιδιώτης στο χρόνο. Ναι σωστά διάβασες!

Την ώρα που η δεύτερη θητεία του Τραμπ σηματοδοτείται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για έναν ενδεχόμενο Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον να καταλάβουν γιατί η λέξη «TRUMP» είναι γραμμένη σε μερικά σχέδια, ηλικίας περίπου 100 ετών.

Ο ζωγράφος, ο συγγραφέας και οι θεωρίες

Και έτσι οι άνθρωποι ανακάλυψαν και πάλι μια συλλογή ζωγραφιών του καλλιτέχνη γερμανικής καταγωγής Charles Dellschau. Ο ζωγράφος ο οποίος πέθανε το 1923, πέρασε χρόνια σχεδιάζοντας παράξενες ιπτάμενες μηχανές που ονόμαζε «aeros», οι οποίες έμοιαζαν με έναν συνδυασμό μπαλονιών και πρώιμων αεροπλάνων. Σε κάποια από αυτά τα σχέδια φαίνεται η λέξη «Trump».

Η παράξενη θεωρία έχει επίσης, συνδεθεί με αρκετά παλιά μυθιστορήματα του Ingersoll Lockwood από τα τέλη του 1800. Ο Lockwood έγραψε για έναν νεαρό χαρακτήρα ονόματι «Baron Trump», ο οποίος είχε πολλές περιπέτειες με έναν σοφό μέντορα που ονομαζόταν Don.

Ο 19χρονος Barron ζει σε έναν μεγαλοπρεπή τόπο που ονομάζεται «Castle Trump» και καθοδηγείται από τον Don. Οι συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν ότι η πρώτη οικογένεια της Αμερικής είχε προφητευτεί δεκαετίες πριν από τη γέννηση του προέδρου.

Κάποιοι λάτρεις των συνωμοσιών λένε ότι το «Don» μοιάζει με αναφορά στον Τραμπ, επειδή προφανώς χρησιμοποιείται ως ψευδώνυμο για τον Ντόναλντ στην πραγματική ζωή. Δύο από τα παιδικά μυθιστορήματα –ιδιαίτερα σημαντικά για τη θεωρία– έχουν τίτλους «Baron Trump's Marvelous Underground Journey» και «The Last President».

Τα σχόλια και η πραγματικότητα

Όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2016, κάποιοι είπαν ότι το βιβλίο έμοιαζε να προβλέπει το γεγονός. «Ή ο Τραμπ είναι ταξιδιώτης στο χρόνο ή κάποιος αφιέρωσε 200 χρόνια δουλειάς για να κάνει έναν άνθρωπο που δεν είχε καν γεννηθεί να μοιάζει σαν αυτόν», σχολίασε κάποιος. «Αν ο Τραμπ ήταν ταξιδιώτης στο χρόνο, θα περίμενες να μπορεί να κάνει ανίκητες επιχειρηματικές συμφωνίες…», έγραψε άλλος. «Νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχουν ταξιδιώτες στο χρόνο ή κβαντικό άλμα παρά εξωγήινοι. Μόνο οι άνθρωποι θα είχαν ενδιαφέρον να επισκεφτούν, κατά τη γνώμη μου», σκέφτηκε κάποιος άλλος.

Οι ιστορικοί ωστόσο, επισημαίνουν ότι το «Trump» ήταν ήδη ένα πραγματικό επίθετο το 1800. Επίσης, ότι πολλά φανταστικά βιβλία εκείνης της εποχής μιλούσαν για πλούσιους νεαρούς ή πολιτικό χάος.

