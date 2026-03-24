«Υποπτες κινήσεις στη Wall Street»: Ποιοι πλούτισαν πριν την ανακοίνωση Τραμπ για το Ιράν

Συναλλαγές ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσαν αναταράξεις στη Wall Street λίγα λεπτά πριν την ανακοίνωση Τραμπ για αποκλιμάκωση με το Ιράν. Αναλυτές ανησυχούν για ύποπτες κινήσεις στην αγορά.

Λίγα λεπτά πριν ο Ντόναλντ Τραμπ εκπλήξει τις αγορές με την ανακοίνωση αναβολής επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, καταγράφηκε έντονη δραστηριότητα στις χρηματαγορές. Σύμφωνα με αναλύσεις, μέσα σε ένα λεπτό πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές αξίας σχεδόν 580 εκατομμυρίων δολαρίων σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και μετοχές πετρελαίου, οι οποίες, εκ των υστέρων, αποδείχθηκαν ακριβείς στην πρόβλεψη των εξελίξεων.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν οδήγησε σε άμεση ανατροπή της αγοράς: οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση έως και 10%, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο άνω του 1%. Οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν σωστά εκείνη τη στιγμή ενδέχεται να κέρδισαν πολλά εκατομμύρια μέσα σε λίγα λεπτά.

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στη Wall Street, καθώς αναλυτές αναρωτιούνται εάν κάποιος γνώριζε εκ των προτέρων την ανακοίνωση Τραμπ. Ο όγκος, η ταχύτητα και η κατεύθυνση των συναλλαγών δημιουργούν υποψίες για «ύποπτες» κινήσεις, σε ένα περιβάλλον όπου η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη διαίσθηση της αγοράς και σε εμπιστευτικές πληροφορίες συχνά θολώνει.

Το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, οι αγορές συχνά αντιδρούσαν σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: πρώτα ένταση και απειλή, έπειτα χαλάρωση και αποκλιμάκωση. Το μοτίβο έχει αποκτήσει ακόμη και το δικό του όνομα μεταξύ οικονομολόγων και traders: «TACO», ακρωνύμιο του Trump Always Chickens Out.

Στην τελευταία περίπτωση, οι αγορές άνοιξαν χαμηλότερα υπό τον φόβο κλιμάκωσης της Μέσης Ανατολής, με το πετρέλαιο να εκτοξεύεται πάνω από τα 110 δολάρια. Μόλις ανακοινώθηκε η πενθήμερη αναστολή των επιθέσεων, οι τιμές κατέρρευσαν και οι χρηματιστηριακές αγορές ανέκαμψαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Στρατηγικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι πολλά funds έχουν ενσωματώσει το μοτίβο TACO στις στρατηγικές τους, στοιχηματίζοντας στην επαναλαμβανόμενη στάση Τραμπ. Το ζήτημα γίνεται ανησυχητικό όταν κάποιος φαίνεται να προηγείται υπερβολικά των εξελίξεων, προκαλώντας ερωτήματα για τη νομιμότητα των κινήσεων. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία για παραβάσεις, αλλά η ακριβής χρονική στιγμή των συναλλαγών αφήνει ανοιχτή την υποψία.

