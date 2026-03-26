Ρώσος έφυγε για τρία χρόνια από το σπίτι του έχοντας ξεχάσει το παράθυρο ανοιχτό και επιστρέφοντας αντίκρυσε μία αποικία περιστεριών, σε ένα θέαμα που δύσκολα θα ξεχάσει.

Άνδρας από την πόλη Βορκούτα της Ρωσίας επέστρεψε στο διαμέρισμά του μετά από τρία χρόνια απουσίας, για να αντικρίσει ένα θέαμα που ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να σκεφτεί.

Το σπίτι του είχε καλυφθεί πλήρως από ένα παχύ στρώμα ακαθαρσιών και φτερών, ενώ δεκάδες περιστέρια είχαν εγκατασταθεί στα έπιπλα σαν να τους ανήκε ο χώρος.

Το κράτος περιστεριών: «Με κοιτάνε λες και τους χρωστάω ενοίκιο»

Ο ιδιοκτήτης είχε φύγει πριν από τρία χρόνια για να εργαστεί στη Σιβηρία, αλλά ξέχασε ένα από τα παράθυρα του διαμερίσματος ανοιχτό. Αυτό ήταν αρκετό για τα περιστέρια της περιοχής ώστε να μετατρέψουν το σπίτι σε μια πραγματική φωλιά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο ίδιος ακούγεται να περιγράφει την κατάσταση με δόση μαύρου χιούμορ: «Επέστρεψα και είναι το γαμ***νο Περιστερο-Ντουμπάι! Φωλιές, φτερά και τόσες κουτσουλιές που θα μπορούσες να στρώσεις νέο πάτωμα. Με κοιτάνε λες και είμαι ο ενοικιαστής που τους χρωστάει ενοίκιο. Δεν είμαι ο ιδιοκτήτης, είμαι ο εισβολέας σε ένα κράτος περιστεριών».

A resident of Vorkuta, an extremely cold coal mining town inside the Arctic Circle, returned to his apartment after three years, having forgotten to close the window before leaving. pic.twitter.com/lULloEhiHu — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 2, 2026

Το βαρύ κόστος της αποκατάστασης

Παρά τα αστεία σχόλια στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε απόγνωση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανακαίνιση του διαμερίσματος και η αντικατάσταση όλων των επίπλων θα κοστίσει μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 15-20 χιλιάδες ευρώ). Το ποσό αυτό είναι σχεδόν ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου στην αγορά.

Ακόμη και αν αποφασίσει να προχωρήσει στην ανακαίνιση, ο χώρος απαιτεί ειδική απολύμανση. Τα περιστέρια είναι φορείς διαφόρων ασθενειών, όπως η γρίπη των πτηνών και η ψιττάκωση. Ως εκ τούτου, το πάτωμα και οι τοίχοι πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία με ισχυρά χημικά για να διασφαλιστεί ότι το διαμέρισμα θα είναι ξανά κατοικήσιμο με ασφάλεια.

«Είναι φθηνότερο να αγοράσεις καινούργιο», πρότεινε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, ενώ άλλος αστειεύτηκε λέγοντας πως τουλάχιστον τα περιστέρια του άφησαν... έτοιμο πρωινό, αφού βρήκε και αυγά μέσα στο σπίτι.

