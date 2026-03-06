Ρώσος, μη μπορώντας να βρει δουλειά, αποφασίζει να πάει φυλακή για να επιβιώσει!

Ρώσος που αδυνατούσε να βρει εργασία για να συντηρηθεί, αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος επιβίωσης ήταν να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε φυλάκιση, εξασφαλίζοντας έτσι στέγη και φαγητό.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πρόσφατα την παράξενη περίπτωση ενός νεαρού άνδρα, γνωστού μόνο ως Oleg.

Ο 20χρονος, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, προσπάθησε επανειλημμένα να βρει δουλειά στην πόλη Ουφά. Μετά από πολλές αποτυχημένες απόπειρες και μένοντας χωρίς καθόλου χρήματα ή μέρος για να μείνει, κατέστρωσε ένα σχέδιο για να οδηγηθεί στη φυλακή.

Οι δύο απόπειρες σύλληψης που τον οδήγησαν στη φυλακή

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Oleg ξεκίνησε την προσπάθειά του από ένα ξενοδοχείο, απειλώντας το προσωπικό ότι θα ανατινάξει το κτίριο με μια βόμβα που είχε στο σακίδιό του. Ωστόσο, κανείς δεν τον πίστεψε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο της Ουφά, όπου η δεύτερη προσπάθειά του ήταν επιτυχής.

Στη μέση του τερματικού σταθμού, άρχισε να ουρλιάζει υστερικά ότι κατέχει βόμβα, απαιτώντας την παρουσία αστυνομίας και διαπραγματευτών. Το προσωπικό ασφαλείας, αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ορατά καλώδια ή πυροκροτητές, τον ακινητοποίησε μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Εκρηκτικά δεν βρέθηκαν και ο Oleg παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα επίτηδες για να συλληφθεί.

Η καταδίκη και το σκεπτικό του δικαστηρίου

Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη έδειξε ότι ο νεαρός είχε σώας τας φρένας και πλήρη επίγνωση των πράξεών του. Όπως ακριβώς το είχε σχεδιάσει, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τρία χρόνια και δύο μήνες σε σωφρονιστική αποικία, όπου θα έχει εξασφαλισμένη στέγη και τουλάχιστον δύο γεύματα την ημέρα.

Στο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναφέρεται: «Ο κατηγορούμενος είχε επίγνωση ότι παρείχε ψευδείς πληροφορίες για επικείμενη έκρηξη και ότι οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικό, φόβο, άγχος και να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, και σκόπευε να το πράξει. Μια εν γνώσει ψευδής αναφορά θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο απώλειας ζωών, σημαντικών υλικών ζημιών και άλλων κοινωνικά επικίνδυνων συνεπειών».

Αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπων που επιδιώκουν τη φυλάκιση λόγω οικονομικής ανέχειας, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά ηλικιωμένων ή ασθενών που ζητούσαν από τις αρχές να τους φυλακίσουν επειδή δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο ακριβό κόστος ζωής.

