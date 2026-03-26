Το «Νεκρό Χέρι» της Ρωσίας: Το μυστικό σύστημα «Perimeter» που μπορεί να φέρει την καταστροφή (vid)

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και αυτόν στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, η Ρωσία προειδοποιεί για την ύπαρξη του «Νεκρού Χεριού», ούσα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή.

Παρά τις επίσημες αρνήσεις του παρελθόντος, η Ρωσία φέρεται να διατηρεί σε ετοιμότητα ένα πανίσχυρο οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής.

Σε μια περίοδο έντονης παγκόσμιας αστάθειας, με τη σύγκρουση στην Ουκρανία να συνεχίζεται και την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, οι αναφορές σε στρατηγικά συστήματα αντιποίνων προκαλούν ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύρραξης.

Η προειδοποίηση για το «Νεκρό Χέρι» από τον Μεντβέντεφ

Πρόσφατα, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τη Δύση, υπενθυμίζοντας την ύπαρξη του θρυλικού συστήματος «Dead Hand» (Νεκρό Χέρι).

Η αναφορά αυτή έγινε σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης έντασης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων για το Ιράν, ενώ παράλληλα διατηρεί την αμερικανική πυρηνική αποτροπή σε υψηλό επίπεδο. Το «Νεκρό Χέρι» αποτελεί ένα μυστικό όπλο που η Ρωσία σπάνια αναφέρει δημόσια μετά το 1985.

Τι είναι το σύστημα «Perimeter»; Οι τρεις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση

Σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην αξιωματούχων, το σύστημα, γνωστό και ως «Perimeter», σχεδιάστηκε κατά τη σοβιετική εποχή ως μια «μηχανή της καταστροφής». Στόχος του ήταν να εγγυηθεί μια αυτόματη απάντηση σε περίπτωση που οι ΗΠΑ εξαπέλυαν πυρηνικό πλήγμα, ακόμη και αν η ηγεσία στο Κρεμλίνο είχε εξουδετερωθεί.

Πρόκειται για ένα ημι-αυτόματο σύστημα ελέγχου, το οποίο παραμένει ενεργό και επανδρωμένο από ειδικούς πράκτορες σε βαθιά υπόγεια καταφύγια. Για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα και να εκτοξευθούν οι πύραυλοι, πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τρεις συγκεκριμένες συνθήκες:

Εξουσιοδότηση: Να επιβεβαιωθεί ότι η ηγεσία του Κρεμλίνου είχε προηγουμένως ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο Perimeter. Απώλεια επικοινωνίας: Να διαπιστωθεί αδυναμία επικοινωνίας με την ηγεσία, κάτι που θα σήμαινε την εξόντωσή της από εχθρική επίθεση. Επιβεβαίωση πλήγματος: Ειδικοί αισθητήρες στο έδαφος πρέπει να ανιχνεύσουν ακτινοβολία, σεισμική δραστηριότητα και λάμψεις που επιβεβαιώνουν ότι έχει ήδη λάβει χώρα πυρηνική έκρηξη σε ρωσικό έδαφος.

Το «Νεκρό Χέρι» παραμένει η τελευταία γραμμή άμυνας και αντιποίνων της Ρωσίας, λειτουργώντας ως ένας τρομακτικός μηχανισμός αποτροπής που θυμίζει σενάρια από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

