Κατάσκοποι κατάφεραν να δουν τα μηνύματα στο Telegram που έστειλαν Ρώσοι στρατιώτες

Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να δουν μηνύματα που εστάλησαν από στρατιώτες της Ρωσίας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Telegram, δήλωσε ο υπουργός για την ψηφιακή ανάπτυξη Μαξούντ Σαντάγιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Telegram, μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες μηνυμάτων στη Ρωσία, χρησιμοποιείται ευρέως από τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά υφίσταται πιέσεις από τις αρχές που του έχουν επιβάλει περιορισμούς σχετικά με την αποτυχία του, όπως την χαρακτηρίζουν, να διαγράψει εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

«Υπάρχουν πολυάριθμες ενδείξεις ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πρόσβαση στην αλληλογραφία της εφαρμογής μηνυμάτων και χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά κατά του ρωσικού στρατού», φέρεται να δήλωσε ο Σαντάγιεφ.

Η Roskomnadzor, η ρωσική ρυθμιστική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες, έχει δηλώσει ότι περιορίζει σταδιακά την εφαρμογή Telegram εν μέσω ευρύτερων μέτρων καταστολής σε ξένης ιδιοκτησίας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, που όπως υποστηρίζει δεν συμμορφώνονται με τη ρωσική νομοθεσία.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αμερικανική εφαρμογή μηνυμάτων WhatsApp, που ανήκει στη Meta Platforms, έχει μπλοκαριστεί εντελώς επειδή δεν συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία, προτείνοντας στους Ρώσους να στραφούν αντ’ αυτού στην κρατικά υποστηριζόμενη «εθνική» εφαρμογή μηνυμάτων MAX. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι το MAX είναι εργαλείο παρακολούθησης, κάτι που αρνούνται οι ρωσικές αρχές.

