Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο με πτώση λεωφορείου - Τουλάχιστον 22 νεκροί

Λεωφορείο έπεσε σε ποταμό του Μπαγκλαντές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 24 ατόμων. Σοκάρει το βίντεο από την πτώση.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (25/3) στην περιοχή Νταουλάτδια του Μπαγκλαντές. Λεωφορείο, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στον ποταμό Πάντμα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Πως συνέβη το δυστύχημα: Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 40 άτομα. Το όχημα αναποδογύρισε κατά την πτώση και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 9 μέτρων.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές της πτώσης, την ώρα που το λεωφορείο επιχειρούσε να ανέβει στο πορθμείο.

🚨 BREAKING: Tragedy in Bangladesh! A Souhardo Paribahan bus with ~50 passengers plunged 30ft into Padma River at Daulatdia Ghat (Rajbari) while boarding ferry on Mar 25 eve. 18 dead (incl kids, women), 35+ missing; bus recovered after 6hrs rescue op w/ divers & MV Hamza. 😢… pic.twitter.com/KvwYeRTziB March 26, 2026

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν 22 σορούς από το εσωτερικό του βυθισμένου οχήματος, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν πέντε παιδιά, έντεκα γυναίκες και έξι άνδρες. Δύο ακόμη γυναίκες κατέληξαν λίγη ώρα μετά τη διάσωσή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές αρχέγονου τρόμου, με κραυγές από ανθρώπους που είδαν το λεωφορείο να χάνεται στο νερό. «Κάποιοι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν, αλλά τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν παγιδευμένα μέσα», δήλωσε μια 35χρονη γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο.

🚨 Bus sinks in seconds: dozens dead after river tragedy



In Bangladesh, a bus carrying dozens of people plunged into the Padma River while attempting to board a ferry. The vehicle lost control, overturned, and sank about 9 meters deep. Around 40–50 passengers were on board.



At… pic.twitter.com/7nkBHgExoe — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026

Στις έρευνες συμμετείχαν τέσσερις μονάδες της πυροσβεστικής και δέκα δύτες, με τη συνδρομή του στρατού, της αστυνομίας και της ακτοφυλακής. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στα θολά νερά του ποταμού.

