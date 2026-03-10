Φρίκη στην Ελβετία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες – «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε» (vid)

Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ελβετία, με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών επιβατών. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν πως κάποιος έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Δήμο Kerzers της Ελβετίας, όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη μέση του δρόμου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, τουλάχιστον 6 λέει το BBC, και τραυματίες, ενώ οι πρώτες μαρτυρίες σοκάρουν, κάνοντας λόγο για έναν άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο όχημα.

«Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε», λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με το λεωφορείο να παραδίδεται γρήγορα στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε ακόμη και ελικόπτερο διάσωσης για τη μεταφορά των τραυματιών.

Η αστυνομία του Fribourg έχει αποκλείσει την περιοχή και ζητά επίμονα από τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από το σημείο. Αν και επιβεβαιώθηκαν «πολλαπλοί θάνατοι», ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής, καθώς οι έρευνες στο απανθρακωμένο όχημα συνεχίζονται.

BREAKING: Multiple fatalities after man sets himself on fire on bus in Kerzers, Switzerland - local media pic.twitter.com/rm98JSpiX4 — BNO News Live (@BNODesk) March 10, 2026

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια σκηνή απόλυτου χάους. Οι φλόγες υψώθηκαν αρκετά μέτρα πάνω από το λεωφορείο, ενώ ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού ήταν ορατό από απόσταση χιλιομέτρων. Σε βίντεο που τράβηξαν πολίτες, διακρίνονται έντρομοι περαστικοί και ένας άνδρας με το πρόσωπο μαυρισμένο από τους καπνούς.

❗️⚠️🇨🇭 - BREAKING: Tragic Incident in Kerzers, Switzerland



A public PostBus caught fire Tuesday evening in the center of Kerzers, in Switzerland’s Fribourg canton, killing several people and injuring multiple others. The vehicle was completely destroyed in the blaze.



Witnesses… pic.twitter.com/bURWbOgqcC — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 10, 2026

Σοκ προκαλούν οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που βρέθηκαν στο σημείο την ώρα που ξεκίνησε το κακό. «Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο», φώναξε ένας πολίτης, ενώ άλλος συμπλήρωσε: «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε!». Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή αυτές τις αναφορές, αν και δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση της αιτίας της πυρκαγιάς.

Μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική υπηρεσία στο σημείο, από το λεωφορείο είχε απομείνει μόνο το μεταλλικό του κέλυφος, υπογραμμίζοντας τη σφοδρότητα της φωτιάς.

