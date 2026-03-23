Τραγωδία στο Περού: Τουριστικό λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα - 9 νεκροί, πολλοί τραυματίες

Τουριστικό λεωφορείο εξετράπη στις Άνδεις του Περού, προκαλώντας τον θάνατο 9 ανθρώπων. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος κοντά στο όρος Ρατζουντάι.

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις Άνδεις του Περού, όπου τουριστικό μίνι λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 15.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στο όχημα επέβαιναν περίπου 25 άτομα, μεταξύ των οποίων τουρίστες και συνοδοί. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ορεινή διαδρομή, περίπου 15 χιλιόμετρα από το όρος Ρατζουντάι, έναν δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία και εκδρομές.

Το Υπουργείο Υγείας του Περού επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων, διευκρινίζοντας ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ δύο ακόμη υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τέσσερις διαφορετικές υγειονομικές μονάδες της περιοχής, με ορισμένους εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι πρώτες πληροφορίες από τους διασώστες αναφέρουν ότι το λεωφορείο εξετράπη και ανετράπη σε δύσβατο σημείο του δρόμου. Στο σημείο επικράτησε σκηνικό χάους, με το όχημα να έχει αναποδογυρίσει και προσωπικά αντικείμενα των επιβατών να βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης την ώρα του συμβάντος, ενώ επισημαίνεται ότι ο δρόμος είναι χωμάτινος και ιδιαίτερα επικίνδυνος, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ανατροπή του λεωφορείου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών βρίσκονται ξένοι τουρίστες.

