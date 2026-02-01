Πολύνεκρο τροχαίο στην Αττάλεια: 9 νεκροί και 26 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου (vid)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν λεωφορείο ανετράπη λόγω κακοκαιρίας, με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 26 τραυματίες.

Λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο της Τουρκίας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Από την ανατροπή του λεωφορείου, 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 26 έχουν τραυματιστεί. Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα.

Με μεγάλη ταχύτητα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κινούταν το λεωφορείο

Όπως αναφέρεται, στο σημείο εκείνη την ώρα επικρατούσε ομίχλη και το οδόστρωμα ήταν αρκετά ολισθηρό. Επιπλέον, το λεωφορείο φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα πριν το δυστύχημα. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ερευνώνται από τις τοπικές αρχές.

🇹🇷 In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch



Six people were killed, 26 were injured.



The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin. pic.twitter.com/eSSYaWmGOq — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

«Εννιά από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των 8 πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και των 26 που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, το οποίο μας λύπησε όλους βαθιά.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που λαμβάνουν θεραπεία. Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία της Αττάλειας, με έναν αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και δύο δημόσιους εισαγγελείς να έχουν αναλάβει την υπόθεση. Η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά», δήλωσε ο κυβερνήτης Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών ή των θυμάτων.

