Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές μητέρα και κόρη μετά από έκρηξη - Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιος

Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στον Βόλο προκάλεσε τον θάνατο μητέρας και κόρης, ενώ ένας νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια.

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο ανήμερα της 25ης Μαρτίου, όταν ισχυρή έκρηξη σε κατοικία προκάλεσε τον θάνατο δύο γυναικών και στον σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι μία ηλικιωμένη γυναίκα και η κόρη της, οι οποίες εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που ακολούθησε την έκρηξη.

Την ίδια ώρα, ο γιος της νεότερης γυναίκας ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος, φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν, ενώ εξετάζεται η διακομιδή του σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε διαλυμένη θερμάστρα αλογόνου, με τα στοιχεία να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε έκρηξή της, η οποία προκάλεσε και την πυρκαγιά.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

