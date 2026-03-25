Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου 1821: Η έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά και τον μαρτυριών-πηγών της εποχής, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κατάφερε να εκτιμήσει τον καιρό που έκανε την 25η Μαρτίου 1821.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν κρίθηκε μόνο από τα όπλα και την ανδρεία των αγωνιστών, αλλά επηρεάστηκε σημαντικά και από τις καιρικές συνθήκες.

Ο ξεσηκωμός ξεκίνησε τον Μάρτιο, μια εποχή με έντονη αστάθεια, όπου ο καθαρός ουρανός μπορούσε γρήγορα να δώσει τη θέση του στο κρύο και τις λάσπες. Για τους ανθρώπους του αγώνα, ο καιρός ήταν ένας διαρκής παράγοντας που άλλοτε βοηθούσε και άλλοτε δυσκόλευε τις επιχειρήσεις τους.

Τα στοιχεία που μαρτυρούν τον καιρό της 25ης Μαρτίου

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς πραγματοποίησε μια λεπτομερή έρευνα για τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα εκείνες τις ιστορικές ημέρες. Βασίστηκε σε ημερολόγια και επιστολές αγωνιστών, καθώς και σε σύγχρονα μοντέλα ανάλυσης. Όπως σημειώνει, στα απομνημονεύματα των ηρώων υπάρχουν πολλές έμμεσες αναφορές στον καιρό, κυρίως λόγω των προβλημάτων που δημιουργούσε στις μετακινήσεις.

Για παράδειγμα, ο Ιωάννης Φιλήμων αναφέρει πως τις ημέρες πριν την εξέγερση στην Πελοπόννησο έβρεχε συχνά, κάτι που καθυστέρησε τη συγκέντρωση των στρατιωτικών σωμάτων. Αντίστοιχα, ο Φωτάκος, υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, περιγράφει συννεφιά και αυξημένη υγρασία κατά την πορεία προς την Αρκαδία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν τυπικό ανοιξιάτικο καιρό.

✅Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το τι καιρός θα επικρατήσει αύριο στην παρέλαση. Αξίζει όμως να κάνουμε ένα βήμα πίσω στον χρόνο και να δούμε κάτω από ποιες καιρικές συνθήκες γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του '21 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 24, 2026

Επειδή εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν επίσημα μετεωρολογικά αρχεία στον ελλαδικό χώρο, οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τα ναυτικά ημερολόγια πλοίων σε λιμάνια της Ιταλίας, όπως η Βενετία και η Τεργέστη, αλλά και από βρετανικά αρχεία στην Κέρκυρα. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι στα τέλη Μαρτίου του 1821 ο καιρός στη Μεσόγειο ήταν μεταβατικός, με διαταραχές που έφερναν βροχές και νοτιοδυτικούς ανέμους.

Ειδικά για την Πελοπόννησο, οι καταγραφές δείχνουν ότι ο καιρός ήταν νεφελώδης αλλά σχετικά ήπιος, χωρίς αναφορές για χιόνια ή έντονο ψύχος. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γύρω στις 24 με 25 Μαρτίου, η Ελλάδα βρισκόταν υπό την επήρεια μιας τυπικής ανοιξιάτικης διαταραχής, με σύννεφα, πιθανές τοπικές βροχές και νότιους ανέμους που αργότερα στράφηκαν σε βοριάδες.

Σήμερα, η επιστήμη μας δίνει τη δυνατότητα να «δούμε» τον ουρανό του παρελθόντος. Μέσω του μοντέλου «20th Century Reanalysis του NOAA», μπορούμε να υπολογίσουμε την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατούσε πριν από δύο αιώνες. Ο κ. Κολυδάς καταλήγει πως η έναρξη της Επανάστασης έγινε κάτω από έναν ουρανό με εναλλαγές, ένα σκηνικό γνώριμο για την Ελλάδα στο τέλος Μαρτίου, αποδεικνύοντας ότι η μετεωρολογία μπορεί να ρίξει νέο φως σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας.

