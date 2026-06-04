Ιστορική στιγμή στη Λαμία: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 εθελόντριες στον Στρατό (vid)

72 γυναίκες κατατάχθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία, αποτελώντας την πρώτη ομάδα που υπηρετεί επίσημα εθελοντική θητεία.

Νέα σελίδα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις γράφτηκε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία. Συνολικά 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου, αποτελώντας την πρώτη ομάδα γυναικών που κατατάσσεται επίσημα για να υπηρετήσει εθελοντική θητεία.

Οι νεαρές εθελόντριες εμφανίστηκαν αποφασισμένες για το νέο αυτό ξεκίνημα στη ζωή τους. Μιλώντας για την απόφασή τους, εξέφρασαν ένα μείγμα βαθιάς συγκίνησης, εθνικής περηφάνιας, αλλά και του φυσιολογικού άγχους που συνοδεύει την πρώτη επαφή με την απαιτητική στρατιωτική ζωή.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι γονείς και οι συγγενείς τους, οι οποίοι δήλωσαν έτοιμοι να στηρίξουν έμπρακτα την επιλογή των παιδιών τους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η επίσημη ορκωμοσία των εθελοντριών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Τα κίνητρα πίσω από την εθελοντική στράτευση των γυναικών

Η απόφαση των γυναικών να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδέεται και με μια σειρά από σημαντικά θεσμικά και επαγγελματικά κίνητρα που προσφέρει το κράτος, όπως:

Προϋπηρεσία : Η διάρκεια της θητείας αναγνωρίζεται επίσημα ως χρόνος προϋπηρεσίας.

: Η διάρκεια της θητείας αναγνωρίζεται επίσημα ως χρόνος προϋπηρεσίας. Μοριοδότηση : Οι εθελόντριες λαμβάνουν επιπλέον μόρια για μελλοντικούς διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ.

: Οι εθελόντριες λαμβάνουν επιπλέον μόρια για μελλοντικούς διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ. Επαγγελματική αποκατάσταση : Προβλέπεται προτεραιότητα στην πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό σε ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι και διοικητικοί υπάλληλοι.

: Προβλέπεται προτεραιότητα στην πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό σε ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι και διοικητικοί υπάλληλοι. Προνομιακές παροχές: Εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση στις δομές και τις παροχές που απολαμβάνουν τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης σε στρατιωτικά νοσοκομεία και της χρήσης των στρατιωτικών λεσχών.

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