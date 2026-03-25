Λασίθι: Έκλεψε από τον συγκάτοικό του 11.000 ευρώ, τα έφαγε στον τζόγο και σκηνοθέτησε διάρρηξη

Σενάριο αστυνομικής ταινίας διαδραματίστηκε στο Λασίθι, με άνδρα που έκλεψε 11.000 ευρώ από τον συγκάτοικό του, τα «επένδυσε» στον τζόγο και σκηνοθέτησε διάρρηξη.

Στη σύλληψη ενός άνδρα από την Αλβανία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Λασίθι, μετά την καταγγελία για κλοπή 11.000 ευρώ από Αιγύπτιο συγκάτοικό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι στην Ελούντα, όπου διέμεναν ο δράστης μαζί με δύο άνδρες από την Αίγυπτο, με τους οποίους ήταν παράλληλα και συνάδελφοι στο ίδιο εργοτάξιο της περιοχής.

Το χρονικό της κλοπής και το σκηνοθετημένο σενάριο

Σύμφωνα με το patris.gr, η καταγγελία έγινε την Τρίτη (24/3) από τον έναν εκ των δύο Αιγυπτίων, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα χρήματα που είχε κρύψει μέσα στο σπίτι είχαν κάνει «φτερά».

Στην προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, ο Αλβανός ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα κλοπής, υποστηρίζοντας ότι του αφαίρεσαν περίπου 400 ευρώ. Μάλιστα, φέρεται να έκανε λόγο για διάρρηξη από τρίτο πρόσωπο, καθώς η πόρτα του σπιτιού παρουσίαζε σημάδια παραβίασης.

Τον «έκαψαν» οι κάμερες ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συγκέντρωσαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο δράστης είχε επιστρέψει μόνος του στο σπίτι σε ανύποπτη στιγμή, προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι είχε ξεχάσει κάτι.

Η ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής επιβεβαίωσε τις υποψίες των αστυνομικών, αποδεικνύοντας ότι η κλοπή δεν ήταν έργο κάποιου αγνώστου, αλλά του ίδιου του συγκατοίκου.

Η «επένδυση» στον τζόγο και η επιστροφή των χρημάτων

Και το καλύτερο έρχεται τώρα! Όπως εκτιμάται, ο δράστης γνώριζε το σημείο όπου ο συγκάτοικός του έκρυβε τις οικονομίες του και εκμεταλλεύτηκε την πρώτη ευκαιρία για να τις αφαιρέσει.

Στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές πως το υπόλοιπο ποσό το «επένδυσε» στον τζόγο.

