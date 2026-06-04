Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του

Επιμέλεια:  Newsroom
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του
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Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στην πόλη των Τρικάλων. Την πράξη έκανε ο αδελφός του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τραγική κατάληξη είχε ο διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο αδέλφια στα Τρίκαλα, όταν ο ένας πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην Αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του.

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@Photo credits: eurokinissi
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