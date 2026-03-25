Άνδρας στην Καλιφόρνια εκνευρίστηκε με τις τιμές στα καύσιμα και πιάστηκε από κάμερες ασφαλείας να κλέβει βενζίνη από βαν που μετέφερε παιδιά ΑμεΑ.

Οι διεθνείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, που πυροδοτήθηκαν από τις πολεμικές συρράξεις, έχουν επηρεάσει την οικονομία σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ακόμη και παραδοσιακά εύπορες περιοχές, όπως η Καλιφόρνια, δεν αποτελούν εξαίρεση.

Στη συγκεκριμένη πολιτεία των ΗΠΑ, οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, οδηγώντας πολλούς κατοίκους σε απόγνωση. Ωστόσο, ένας άνδρας αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον πιο ανήθικο τρόπο.

Έκλεψε από βαν που μετέφερε παιδιά ΑμεΑ, βενζίνη!

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κοινοποίησε το Diamond Learning Center στο Κλόβις. Πρόκειται για ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας που παρέχει στήριξη σε άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Στο υλικό φαίνεται ένας άνδρας να εισβάλλει κρυφά στον περιφραγμένο χώρο στάθμευσης του κέντρου την Κυριακή (22/3), κατευθυνόμενος στοχευμένα προς ένα βαν που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά των μαθητών της δομής.

Λίγη ώρα μετά την είσοδό του, ο δράστης καταγράφεται να τρέχει έξω από τον χώρο κρατώντας ένα μεγάλο δοχείο καυσίμων. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ο άνδρας είχε καταφέρει να αφαιρέσει βενζίνη από το όχημα, ενώ είχε ήδη γεμίσει άλλα δύο δοχεία τα οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Φαίνεται πως κάτι τον τρόμαξε κατά τη διάρκεια της πράξης του, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή άρον άρον, αφήνοντας πίσω του μέρος της «λείας» του αλλά προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του κέντρου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ