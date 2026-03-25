Η Ιαπωνία βρίσκει εναλλακτική λύση στο πετρέλαιο: Παράγει καθαρή ενέργεια με τον πιο απροσδόκητο τρόπο

Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα αναπτύσσει ένα σύστημα που αξιοποιεί την κίνηση της θάλασσας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέα μελέτη του Takahito Iida από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα προτείνει μια καινοτόμο εναλλακτική λύση στο πετρέλαιο, η οποία βασίζεται στην ενέργεια των κυμάτων.

Η πρόταση επικεντρώνεται σε έναν πλωτό γυροσκοπικό μετατροπέα, μια συσκευή που ακολουθεί την κίνηση της θάλασσας και ενσωματώνει στο εσωτερικό της έναν περιστρεφόμενο σφόνδυλο συνδεδεμένο με μια γεννήτρια.

Το πρόβλημα της μεταβλητότητας της θάλασσας

Αν και η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι εντελώς νέα, η προσέγγιση του επιστήμονα εστιάζει στην επίλυση ενός βασικού προβλήματος: της φασματικής μεταβλητότητας της θάλασσας.

Οι περισσότερες υπάρχουσες συσκευές λειτουργούν αποτελεσματικά μόνο σε μια συγκεκριμένη συχνότητα κυματισμού, χάνοντας την αποδοτικότητά τους όταν αλλάζουν οι συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Σύστημα υψηλής απορρόφησης ενέργειας

Η νέα έρευνα προτείνει ένα σύστημα ικανό να φτάσει το θεωρητικό όριο του 50% στην απορρόφηση της ενέργειας των κυμάτων. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η συσκευή μπορεί να διατηρήσει αυτή την απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων και όχι μόνο σε μία συγκεκριμένη.

Για να επιτευχθεί αυτό, το μοντέλο βασίζεται σε δύο παράγοντες: την ταχύτητα περιστροφής του σφονδύλου και το φορτίο της γεννήτριας. Ρυθμίζοντας αυτές τις παραμέτρους, το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στη συμπεριφορά της θάλασσας, μετατρέποντας τις χαοτικές κινήσεις των κυμάτων σε ωφέλιμη ενέργεια.

Επαλήθευση μέσω προσομοιώσεων

Η επιστημονική ομάδα επαλήθευσε το μοντέλο μέσω προσομοιώσεων, οι οποίες έδειξαν ότι η αποδοτικότητα αυξάνεται ιδιαίτερα όταν ο κυματισμός είναι πιο έντονος. Παρόλα αυτά, η μελέτη παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς δεν έχουν ληφθεί ακόμη υπόψη παράγοντες όπως το κόστος συντήρησης, η κόπωση των υλικών, η διάβρωση ή η αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το επόμενο βήμα για τους ερευνητές θα είναι η δοκιμή φυσικών μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο σύνθετο περιβάλλον του ωκεανού, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν νέο τύπο συσκευής παραγωγής ενέργειας.

