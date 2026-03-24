21χρονη χρησιμοποίησε τις ιατρικές συμβουλές του ChatGPT ώστε να δολοφονήσει δύο άντρες με «θανάσιμο κοκτέιλ» αλκοόλ και ψυχιατρικών φαρμάκων.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως ως ισχυρά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τους πιο λάθος σκοπούς.

Μια 21χρονη γυναίκα από τη Νότια Κορέα κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να ερευνήσει τις παρενέργειες της ανάμειξης αλκοόλ με ισχυρά ψυχιατρικά φάρμακα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανδρών.

Το χρονικό των αποτρόπαιων πράξεων

Η ύποπτη συνελήφθη αρχικά στις 11 Φεβρουαρίου, αφού υλικό από κάμερες ασφαλείας την έδειξε να εισέρχεται σε ξενοδοχεία περιοχής της Σεούλ με δύο διαφορετικούς άνδρες και να αποχωρεί μόνη της. Τα θύματα βρέθηκαν αργότερα νεκρά στα δωμάτιά τους, έχοντας στο αίμα τους υψηλές δόσεις κατασταλτικών ουσιών.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου με θύμα έναν άνδρα γύρω στα 20, ενώ η δεύτερη στις 9 Φεβρουαρίου με παρόμοιο τρόπο. Η 21χρονη ομολόγησε πως έριξε στα ποτά τους συνταγογραφούμενα ηρεμιστικά που περιείχαν βενζοδιαζεπίνες, ισχυριζόμενη όμως αρχικά πως δεν γνώριζε ότι αυτό θα μπορούσε να τους σκοτώσει. Ωστόσο, οι έρευνες της αστυνομίας αποκάλυψαν όλη την αλήθεια.

Ο ρόλος του ChatGPT ως... δολοφόνου και το «πείραμα» στον πρώην της

Ελέγχοντας το κινητό τηλέφωνο της 21χρονης, οι ερευνητές βρήκαν ερωτήσεις που είχε θέσει στο ChatGPT, όπως: «Τι συμβαίνει αν πάρεις υπνωτικά χάπια με αλκοόλ;», «Πόσα χρειάζονται για να γίνει επικίνδυνο;» και «Θα μπορούσε αυτό να σκοτώσει κάποιον;». Οι απαντήσεις που έλαβε χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των δολοφονιών.

Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης ότι η πρώτη απόπειρα της έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε, έριξε φάρμακα στο ποτό του συντρόφου της σε ένα πάρκινγκ καφετέριας, προκαλώντας του απώλεια αισθήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα χρησιμοποίησε αυτό το περιστατικό ως «πείραμα», διπλασιάζοντας τις δόσεις στις επόμενες επιθέσεις της με ξεκάθαρο σκοπό να αφαιρέσει ζωές.

