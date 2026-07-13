Η LG Electronics ανεβάζει την πιστωτική της αξιολόγηση στο «BBB+» από την S&P Global

Η LG Electronics (LG) έλαβε αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας στο «BBB+» με «Σταθερή» προοπτική από τη διεθνή εταιρεία αξιολόγησης S&P Global, η οποία επικαλέστηκε τη σταθερή ανάπτυξη της εταιρείας στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της και την αναμενόμενη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της δομής.

Η αναβάθμιση — η πρώτη για την εταιρεία από την S&P Global από το 2014 — αντανακλά την προσδοκία της S&P Global ότι η ισχυρή επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα της LG θα οδηγήσει σε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, μείωση του χρέους και βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής της κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Στην αναλυτική της ανάλυση, η S&P Global προβλέπει ότι οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της LG θα παρουσιάσουν σταθερή απόδοση τα επόμενα δύο χρόνια, αναφέροντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στα προϊόντα υψηλής ποιότητας και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα B2B και των δραστηριοτήτων που βασίζονται σε συνδρομές.

Η εταιρεία Home Appliance Solution αναμένεται να διατηρήσει σταθερή κερδοφορία, χάρη στην ηγετική της θέση στην κατηγορία premium, την ισχυρή ανάπτυξη στις

αναδυόμενες αγορές και τη συνεχιζόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των συνδρομών.

Για την εταιρεία Media Entertainment Solution Company, η S&P Global προβλέπει συνεχή ανάπτυξη και ελαφριά δημιουργία κερδών, χάρη στη ζήτηση για τηλεοράσεις OLED premium και την επέκταση της δραστηριότητας της πλατφόρμας webOS.

Η εταιρεία Vehicle Solution προβλέπεται να συνεχίσει την ανάπτυξή της και να βελτιώσει την κερδοφορία της, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης της στην αγορά των συστημάτων τηλεματικής και ψυχαγωγίας εντός οχημάτων, καθώς και ενός σταθερού χαρτοφυλακίου παραγγελιών που εξασφαλίζει σταθερά έσοδα.

Η S&P Global εξήγησε επίσης ότι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της LG Display, στην οποία η LG κατέχει μερίδιο 36,7%, αποτέλεσε παράγοντα που συνέβαλε στην αναβάθμιση. Ως αποτέλεσμα αυτού που η S&P Global ονομάζει «αυστηρή χρηματοοικονομική πολιτική» της LG, η S&P Global προβλέπει ότι η LG θα δημιουργήσει σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές και ότι ο δείκτης χρέους προς το EBITDA της εταιρείας θα βελτιωθεί από 1,6 φορές το 2025 σε 1,2 φορές το 2026 και 1,0 φορές το 2027.

Η ενέργεια αυτή ακολουθεί την αναθεώρηση της προοπτικής της LG σε «Θετική» από την S&P Global τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Σε μια παρόμοια ενέργεια, η

Moody’s Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση της LG σε «Baa1» από «Baa2» τον Ιανουάριο του 2026, ενώ και η Korea Ratings αναθεώρησε την εγχώρια προοπτική της

εταιρείας σε «Θετική» τον περασμένο μήνα.