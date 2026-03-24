Αυτοαποθεώνεται η Τούνη και ο κόσμος την κράζει: «Μη φλεξάρεις το χρήμα, ο κόσμος πεινάει» (vid)

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου ανέφερε τα κατορθώματά στα 32 της χρόνια και τα σχόλια πήραν «φωτιά» για το... φλεξάρισμα της πασίγνωστης influencer.

Ανάρτηση που συζητήθηκε έντονα από τους διαδικτυακούς της fans και haters έκανε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok, απαριθμώντας όλα όσα θεωρεί ότι έχει καταφέρει μέχρι τα 32 της χρόνια και - ουσιαστικά - αποθεώνοντας τον εαυτό της.

Η γνωστή influencer προκάλεσε ποικίλα σχόλια αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι την αγαπάει η μισή Ελλάδα - ενώ η άλλη μισή τη μισεί - και ότι διαχειρίζεται τις επενδύσεις της στα ακίνητα με την ευκολία ενός παιχνιδιού Monopoly.

Τα επιτεύγματα και η «χρυσή» ζωή

Στο βίντεο που ανέβασε τη Δευτέρα (23/3), η influencer εμφανίζεται να χορεύει ενώ παρουσιάζει μια λίστα με τους στόχους που έχει εκπληρώσει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τονίσει την οικονομική της ευρωστία, εστιάζοντας στις επενδύσεις της στην αγορά ακινήτων, γεγονός που αποτέλεσε την κύρια αφορμή για τη θύελλα σχολίων που ακολούθησε κάτω από την ανάρτηση.

Η ανάρτηση της Τούνη: «Η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη σε μισεί»

Η λεζάντα του βίντεο έγραφε: «Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το πιο αγαπητό, αλλά παράλληλα μισητό άτομο στα social;».

Ενώ μες στο κλιπ υπήρξε το εξής μήνυμα:

«Πώς νιώθεις στα 32 όταν:

Έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου.

Μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου.

Έχεις έναν υπέροχο σύντροφο.

Οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια.

Γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου.

Έχεις τη δική σου πετυχημένη εταιρία ρούχων.

Ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects.

Κάνεις επενδύσεις στα real estate λες και παίζεις monopoly.

Δεν σε νοιάζει καν o τραπεζικός λογαριασμός σου.

Η μισή Ελλάδα σε αγαπάει.

Η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

Την «δίκασαν» στα σχόλια: «Μην φλεξάρεις το χρήμα, ο κόσμος πεινάει»

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση δίχασε τους ακολούθους της, με πολλούς να την αποθεώνουν και άλλους να την επικρίνουν για την προβολή του πλούτου της. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με ορισμένους χρήστες να την κατηγορούν για έλλειψη ενσυναίσθησης.

«Μη φλεξάρεις τόσο πολύ το χρήμα, ο κόσμος πεινάει», έγραψε ένας χρήστης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την επίδειξη της οικονομικής της κατάστασης. «Σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά αυτό είναι κραυγή απόγνωσης», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο, ενώ κάποιοι στάθηκαν στο «αφήγημα» της επιτυχίας που προωθεί, σημειώνοντας: «Δε σε μισούν, απλά δεν αγοράζουν το αφήγημα».

