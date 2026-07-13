iPhone: Γιατί θα εκτοξευτεί η τιμή των νέων μοντέλων;

Ο λόγος που οι τιμές στα νέα μοντέλο iphone (18pro) που πρόκειται να λανσάρει η Apple, αναμένεται να αυξηθούν.

Αν ελπίζατε ότι οι τιμές του φετινού iPhone 18 Pro θα παρέμεναν στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη «γενιά» κινητών της εταιρείας, μάλλον θα απογοητευτείται με τα νέα δεδομένα.

Αναλυτές της Counterpoint Research κατέληξαν σε μια εκτίμηση του κόστους παραγωγής του iPhone 18 Pro Max, σύμφωνα με την οποία η Apple θα μπορούσε να πληρώσει σχεδόν 300 δολάρια περισσότερα για την παραγωγή της πιο εξοπλισμένης έκδοσης από ό,τι για το τρέχον μοντέλο.

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