Σάλος με σταρ του Χόλιγουντ: Ξυλοκόπησε άγρια γείτονα μπροστά στα παιδιά του (vid)

Ο πρωταγωνιστής του Reacher ενεπλάκη σε καβγά στη γειτονιά του, με βίντεο να καταγράφει την έντονη συμπλοκή.

Δεν είναι η εικόνα που περιμένεις από τον «σκληρό» του Reacher, αλλά η πραγματικότητα –ή έστω η εκδοχή που καταγράφεται– φαίνεται να είναι αρκετά διαφορετική. Ο Άλαν Ρίτσον βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, μετά από περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στα ίδια του τα παιδιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ένταση ξεκίνησε από μια φαινομενικά απλή διαφωνία μεταξύ γειτόνων στο Τενεσί, η οποία όμως ξέφυγε γρήγορα και μετατράπηκε σε συμπλοκή στον δρόμο.

Η παρατήρηση που έφερε τον… καβγά

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από παράπονα για θόρυβο. Γείτονας του ηθοποιού φέρεται να του ζήτησε να σταματήσει να κάνει βόλτες με τη μηχανή του στη γειτονιά, καθώς, όπως υποστήριξε, δημιουργούσε έντονη όχληση, ειδικά μέσα στην Κυριακάτικη... ραστώνη.

Η ένταση δεν έμεινε στα λόγια. Ανταλλαγές χειρονομιών και φραστικές αντιπαραθέσεις φέρεται να προηγήθηκαν, πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου και οδηγηθεί σε σωματική σύγκρουση.

Το βίντεο που πυροδότησε αντιδράσεις

Υλικό που κυκλοφόρησε δείχνει έναν άνδρα να χτυπά επανειλημμένα έναν άλλο στον δρόμο, ενώ κοντά βρίσκονται δύο παιδιά που παρακολουθούν τη σκηνή. Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο Ρίτσον, αποχωρεί στη συνέχεια και προσπαθεί να φύγει με τη μηχανή του.

Το βίντεο ήταν αρκετό για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της παρουσίας των παιδιών στο σημείο, αλλά και της έντασης της συμπλοκής.

Δύο διαφορετικές εκδοχές

Η υπόθεση έχει πλέον δύο διαφορετικές εκδοχές που δίνουν τελείως άλλη διάσταση στο περιστατικό. Από τη μία πλευρά, ο γείτονας υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός του επιτέθηκε, χτυπώντας τον αρκετές φορές και προκαλώντας του τραυματισμούς, έστω κι αν δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Από την άλλη, πηγές κοντά στον Άλαν Ρίτσον δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με αυτές, ο ηθοποιός δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη συμπλοκή. Αντιθέτως, φέρεται να δέχθηκε πρώτος επίθεση, με τον γείτονα να τον σπρώχνει δύο φορές από τη μηχανή του, μπροστά στα παιδιά του. Το περιστατικό, όπως υποστηρίζεται, κλιμακώθηκε εκείνη τη στιγμή, οδηγώντας στη βίαιη αντίδραση που καταγράφηκε σε βίντεο.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ερευνάται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει κάποια σύλληψη. Οι αρχές αναμένεται να συντάξουν πλήρη αναφορά μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο ίδιος ο Ρίτσον δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια μέχρι στιγμής, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και με αρκετά ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη.

