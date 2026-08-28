Η Τζένιφερ Λόπεζ μας δείχνει τη σωστή Παρασκευή στη δουλειά: Ποζάρει γυμνή με το λάπτοπ στη μπανιέρα της

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε γι’ ακόμα μια φορά το ίντερνετ να μιλάει για χάρη της. Η νέα ανάρτηση στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες like και μας έδειξε πώς είναι η σωστή εργάσιμη Παρασκευή.

Η Τζένιφερ Λόπερ γνωρίζει πώς να τραβάει τα βλέμματα, όταν το επιθυμεί, όπως και να κρύβεται, όταν θέλει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, το pop icon θέλησε να κάνει όλο το διαδίκτυο να μιλάει για εκείνη. Δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο IG μια φωτογραφία μέσα από το μπάνιο της, συγκέντρωσε ξανά όλη την προσοχή επάνω της. Όπως σωστά φαντάζεσαι, δεν πρόκειται για ένα τυχαίο «κλικ».

Η τραγουδίστρια πόζαρε γυμνή μέσα στη στρογγυλή και γεμάτη νερό μπανιέρα της, έχοντας μπροστά της το λάπτοπ. Η ίδια βρήκε τον καλύτερο τρόπο να εργαστεί αυτή την Παρασκευή, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Χαλαρή μέσα στη μπανιέρα της, με θέα από τα ανοιχτά παράθυρα το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και τα δέντρα, μας έδειξε το δικό της τρόπο να εργάζεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

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