«Δεν λήγουν οι γυναίκες»: Το ηχηρό μήνυμα της Ρούλας Κορομηλά για τον ηλικιακό ρατσισμό

Με μια φράση μόλις λίγων λέξεων, η Ρούλα Κορομηλά έστειλε για ακόμη μία φορά το δικό της μήνυμα κατά του ηλικιακού ρατσισμού και υπέρ της συμφιλίωσης των γυναικών με τον χρόνο.

Η Ρούλα Κορομηλά τοποθετείται επανειλημμένα και με έντονο τρόπο απέναντι στον ηλικιακό ρατσισμό, στέλνοντας μηνύματα για τη σχέση των γυναικών με τον χρόνο.

Το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026, η παρουσιάστρια επέλεξε να επανέλθει στο θέμα μέσα από ένα story που δημοσίευσε στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες».

Με τη συγκεκριμένη φράση, η Ρούλα Κορομηλά στρέφεται για ακόμη μία φορά κατά των κοινωνικών στερεοτύπων γύρω από την ηλικία, δίνοντας έμφαση στη γυναικεία αυτοπεποίθηση και στην αποδοχή του χρόνου.

Η στάση της απέναντι στον χρόνο

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον ηλικιακό ρατσισμό, ιδιαίτερα στον χώρο της τηλεόρασης, όπου, όπως έχει επισημάνει, το φαινόμενο είναι έντονο. Παράλληλα, επιλέγει συχνά να δημοσιεύει στα social media φωτογραφίες χωρίς φίλτρα ή υπερβολική επεξεργασία, ενώ έχει δηλώσει δημόσια πως δεν έχει κάνει λίφτινγκ.

Η ίδια ενθαρρύνει τις γυναίκες να μην κρύβουν ούτε το σώμα ούτε την ηλικία τους και αντιμετωπίζει τον χρόνο με συμφιλίωση και αυτοπεποίθηση. Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Ρούλα Κορομηλά σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και έχοντας έντονη επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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