Πώς το Ιράν «τρύπησε» το Iron Dome: Η επίθεση που... ξεγύμνωσε την άμυνα του Ισραήλ

Η τελευταία επίθεση με ιρανικούς πυραύλους έδειξε ότι ακόμη και το πιο προηγμένο αμυντικό σύστημα έχει τρωτά σημεία.

Για χρόνια το Iron Dome του Ισραήλ, το σύστημα εκείνο που... σκανάρει και «καθαρίζει» τον ουρανό από ρουκέτες και πυραύλους, προστατεύοντας πόλεις και κρίσιμες υποδομές, παρουσιαζόταν σχεδόν ως αλάνθαστο. Τα τελευταία γεγονότα, ωστόσο, δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη και ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασπίδα, όσο προηγμένη κι αν είναι.

Η νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν έφερε τη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητά του συστήματος στην επιφάνεια. Σε πρόσφατη επίθεση μεγάλης κλίμακας, πύραυλοι κατάφεραν να περάσουν τα αντιαεροπορικά συστήματα και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, με τουλάχιστον έναν νεκρό και εκατοντάδες τραυματίες, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας. Τα πλήγματα καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Dimona και η Arad, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μια «πολύ δύσκολη» ημέρα.

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Η απάντηση δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ένα λάθος, αλλά στον τρόπο που λειτουργεί η ίδια η άμυνα. Συστήματα όπως το Iron Dome δεν είναι σχεδιασμένα για να σταματούν το 100% των απειλών, αλλά για να μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο. Σε επιθέσεις μεγάλης έντασης, με πολλαπλές ταυτόχρονες εκτοξεύσεις, αυξάνεται η πιθανότητα κάποιοι πύραυλοι να ξεφύγουν.

Πώς λειτουργεί η πολυεπίπεδη άμυνα

Το Ισραήλ δεν βασίζεται σε ένα μόνο σύστημα, αλλά σε ένα ολόκληρο πλέγμα αεράμυνας. Το Iron Dome καλύπτει απειλές μικρού βεληνεκούς, όπως οι ρουκέτες, ενώ το David’s Sling έχει σχεδιαστεί για μεσαίες αποστάσεις. Για βαλλιστικούς πυραύλους χρησιμοποιούνται τα συστήματα Arrow, τα οποία επιχειρούν σε πολύ μεγαλύτερα ύψη. Παράλληλα, εξελίσσεται και το σύστημα λέιζερ Iron Beam, που θεωρείται το επόμενο βήμα στην αεράμυνα.

Όλα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά, με ραντάρ που εντοπίζουν τις απειλές και υπολογίζουν την πορεία τους σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αποφασίζει ποιοι πύραυλοι αποτελούν πραγματική απειλή και ποιοι όχι, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική χρήση των αναχαιτιστικών.

Γιατί «κορεσμός» σημαίνει ρίσκο

Η κρίσιμη λέξη εδώ είναι μία, κορεσμός. Όταν εκτοξεύονται πολλοί πύραυλοι ταυτόχρονα ή συνδυάζονται διαφορετικοί τύποι επιθέσεων, το σύστημα δέχεται τεράστια πίεση. Ακόμη και αν λειτουργεί σωστά, δεν μπορεί να αναχαιτίσει τα πάντα ταυτόχρονα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποια βλήματα περνούν. Δεν είναι η κατάρρευση της άμυνας, αλλά το όριό της. Και αυτό είναι κάτι που οι στρατιωτικοί αναλυτές γνωρίζουν εδώ και χρόνια, απλώς τώρα γίνεται πιο ορατό στο ευρύ κοινό.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Η Iron Dome παραμένει ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα στον κόσμο και συνεχίζει να σώζει ζωές. Ωστόσο, τα τελευταία χτυπήματα υπενθυμίζουν ότι καμία τεχνολογία δεν είναι απόλυτη. Σε έναν πόλεμο όπου οι επιθέσεις γίνονται πιο σύνθετες και πιο μαζικές, ακόμη και οι καλύτερες άμυνες δοκιμάζονται.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα. Όχι ότι το σύστημα απέτυχε, αλλά ότι ο πόλεμος εξελίσσεται. Και μαζί του, δοκιμάζονται και τα όρια κάθε «ασπίδας».

