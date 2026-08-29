Με τούρτες, δαντέλες και ένα καυτό βίντεο, η Σίντνεϊ Σουίνι διαφημίζει τη νέα συλλογή εσωρούχων της

Η Σίντνεϊ Σουίνι μπαίνει σε birthday mood με μια άκρως εντυπωσιακή καμπάνια για τη νέα συλλογή εσωρούχων του brand της, Syrn.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα 29α γενέθλιά της και αποφάσισε να ξεκινήσει τους εορτασμούς με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό της στιλ: με μια εντυπωσιακή καμπάνια για εσώρουχα συνοδευόμενη από τούρτες και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έδωσε στους followers της μια πρώτη γεύση από τη νέα συλλογή του brand εσωρούχων της, Syrn, η οποία είναι αφιερωμένη στα γενέθλια και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ίδια πρωταγωνιστεί φυσικά στην καμπάνια, ποζάροντας με δημιουργίες της νέας σειράς και μετατρέποντας την κλασική birthday φωτογράφιση σε ένα άκρως θεατρικό fashion project.

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