Με τούρτες, δαντέλες και ένα καυτό βίντεο, η Σίντνεϊ Σουίνι διαφημίζει τη νέα συλλογή εσωρούχων της
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Η Σίντνεϊ Σουίνι μπαίνει σε birthday mood με μια άκρως εντυπωσιακή καμπάνια για τη νέα συλλογή εσωρούχων του brand της, Syrn.
Η Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα 29α γενέθλιά της και αποφάσισε να ξεκινήσει τους εορτασμούς με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό της στιλ: με μια εντυπωσιακή καμπάνια για εσώρουχα συνοδευόμενη από τούρτες και παιχνιδιάρικη διάθεση.
Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έδωσε στους followers της μια πρώτη γεύση από τη νέα συλλογή του brand εσωρούχων της, Syrn, η οποία είναι αφιερωμένη στα γενέθλια και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ίδια πρωταγωνιστεί φυσικά στην καμπάνια, ποζάροντας με δημιουργίες της νέας σειράς και μετατρέποντας την κλασική birthday φωτογράφιση σε ένα άκρως θεατρικό fashion project.
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