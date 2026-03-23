«Μην κάθεσαι»: Τι λένε οδηγοί για τα καθίσματα σε μετρό και λεωφορεία

Εργαζόμενοι στις μεταφορές προειδοποιούν για την καθαριότητα των υφασμάτινων καθισμάτων και εξηγούν γιατί πολλές φορές «κρύβουν» περισσότερα απ’ όσα δείχνουν.

Οι περισσότεροι μπαίνουν σε λεωφορείο ή μετρό και κάθονται χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτόματα. Λίγο η κούραση από τη δουλειά, λίγο το ότι θες να διαβάσεις εκείνες τις σελίδες που σου απέμειναν από το αγαπημένο σου βιβλίο, λίγο τα γόνατα που τα νιώθεις πιο βαριά μετά τα πρώτα -άντα... Όμως, άνθρωποι που δουλεύουν χρόνια στις δημόσιες συγκοινωνίες λένε ότι ίσως θα έπρεπε να το σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο.

Σύμφωνα με τους τελευταίους, τα υφασμάτινα καθίσματα των μέσων μεταφοράς δεν καθαρίζονται σε βάθος όσο συχνά θα φανταζόταν κανείς. Η καθημερινή συντήρησή τους περιορίζεται συνήθως σε έναν επιφανειακό καθαρισμό, που δεν μπορεί να απομακρύνει ό,τι απορροφά το ύφασμα από τη χρήση χιλιάδων επιβατών.

Τι συμβαίνει πραγματικά με τα καθίσματα

Σύμφωνα με εργαζόμενους στον χώρο, τα υφασμάτινα καθίσματα καθαρίζονται σε βάθος πολύ πιο σπάνια απ’ όσο πιστεύει ο κόσμος.

«Ο βαθύς καθαρισμός γίνεται μία ή δύο φορές τον χρόνο. Στην καθημερινότητα απλώς περνάμε ένα πανί», αναφέρει εργαζόμενος σε συγκοινωνιακό φορέα, εξηγώντας ότι αυτός ο καθαρισμός δεν αρκεί για να απομακρύνει ό,τι απορροφά το ύφασμα.

Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το ύφασμα δεν “κρατά” μόνο σκόνη, αλλά οτιδήποτε μεταφέρουν καθημερινά χιλιάδες επιβάτες.

«Αν μπορείς να το αποφύγεις, καλύτερα να μη κάθεσαι», λέει χαρακτηριστικά οδηγός μετρό ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Γιατί δεν φαίνεται η βρωμιά

Κι όμως, αν τα καθίσματα είναι τόσο επιβαρυμένα, γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε; Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το design τους.

Τα περισσότερα υφάσματα έχουν έντονα σχέδια και «φορτωμένα» μοτίβα, ακριβώς για να καλύπτουν λεκέδες και φθορές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ψευδαίσθηση καθαριότητας, ενώ στην πραγματικότητα η επιφάνεια έχει συσσωρεύσει βρωμιά και μικρόβια.

Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές και εξηγεί γιατί τα καθίσματα δείχνουν καθαρά ακόμη κι όταν δεν είναι.

Τι αλλάζει τα τελευταία χρόνια

Η εικόνα πάντως αρχίζει να αλλάζει. Σε πολλές πόλεις, και ιδιαίτερα στην Ισπανία αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα, τα υφασμάτινα καθίσματα αντικαθίστανται σταδιακά από πλαστικά ή συνθετικά υλικά.

Τα νέα αυτά καθίσματα δεν απορροφούν βρωμιά και καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα, συνήθως καθημερινά, μειώνοντας σημαντικά το ζήτημα υγιεινής.

Αυτός είναι και ο λόγος που σε αρκετά σύγχρονα λεωφορεία ή συρμούς μετρό η αίσθηση καθαριότητας είναι διαφορετική σε σχέση με παλαιότερα οχήματα.

Τελικά, να κάθεσαι ή όχι

Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν σημαίνει ότι κάθε κάθισμα είναι επικίνδυνο ή ότι πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία. Ωστόσο, ειδικά σε παλαιότερα οχήματα με υφασμάτινη ταπετσαρία, η ορθοστασία -για όποιον την αντέχει, βέβαια- δεν είναι κακή ιδέα.

Για πολλούς εργαζόμενους στον χώρο, το συμπέρασμα είναι απλό: αν μπορείς να σταθείς για λίγη ώρα, ίσως να είναι και η πιο «ασφαλής» επιλογή.

Ας κλείσουμε με ένα βιντεάκι για να οπτικοποιήσουμε λίγον τη... φασούλα με τα καθίσματα στα ΜΜΕ:

La razón por la que los asientos de los autobuses tienen patrones atrevidos y colores vibrantes es para ocultar lo sucios que están. pic.twitter.com/qWz4xvTdwe — Cultura Literal (@culturaliteral1) March 7, 2026

