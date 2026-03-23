Ομορφιές στις φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε TikTok live από το κελί – Τον «έκοψαν» με ντου οι σωφρονιστικοί (vid)

Το TikTok live μέσα από τον Κορυδαλλό δεν κράτησε πολύ, καθώς οι φύλακες εμφανίστηκαν on camera.

Κρατούμενος σε χαλαρή φασούλα έκανε live μετάδοση μέσω TikTok μέσα από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού και πλέον, ειλικρινά, δεν μας καίγεται καρφί, καθώς λίγα είναι τα πράγματα που ΔΕΝ έχουμε δει σε τούτη εδώ τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι χρέος μας να καταγράψουμε την είδηση και θα το κάνουμε.

Ο φίλτατος Ρομά, λοιπόν, τα μέλη της φυλής του οποίου δεν αφήνουν καμία, μα καμία πτυχή της καθημερινότητάς τους έξω από το φίλτρο του TikTok, θεώρησε φουλ φυσιολογικό να συνδεθεί με τον έξω κόσμο μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Το live που έληξε με… ντου στο κελί

Φίλοι, γνωστοί και συγγενείς (ίσως και μπόλικοι συγκρατούμενοι θα έλεγε κάποιο πονηρός) συντονίστηκαν στο live και άπαντες αντάλλαξαν εντυπώσεις από τη ζωή πίσω αλλά και μπροστά από τα κάγκελα.

Το κακό της υπόθεσης -για τον κρατούμενο- ήταν πως ανάμεσα στους κάμποσους θεατές ήταν και οι σωφρονιστικοί που είχαν βάρδια εκείνη τη στιγμή.

Οι τελευταίοι, όπως ορίζει η λογική και ο κανονισμός των φυλακών, δεν μπήκαν στη διαδικασία να του βάλουν καρδούλες και φωτίτσες· αντ’ αυτού επιχείρησαν ένα πολύ επιτυχημένο ντου μέσα στο κελί, πιάνοντάς τον στα πράσα, αρπάζοντάς του το κινητό και διακόπτοντας τη φυσική ροή του προγράμματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, ο έγκλειστος Ρομά αντέδρασε βάζοντας τις φωνές στους σωφρονιστικούς. Λογικά θα είχε πιάσει peak στους θεατές του live και θα του κακοφάνηκε η ετσιθελική διακοπή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ