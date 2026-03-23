Δολοφονία Κλεομένη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί του

Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση και δεύτερου ατόμου που φέρεται να ήταν παρών τη νύχτα του αιματηρού επεισοδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 21χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο σημείο μαζί με το θύμα και τον 19χρονο που έχει ήδη προφυλακιστεί. Τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.

Οι κατηγορίες και ο ρόλος των εμπλεκομένων

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να συνόδευε τον 20χρονο Κλεομένη και τον 19χρονο το βράδυ της επίθεσης, σε ένα περιστατικό που εξετάζεται ως οπαδικής φύσης. Η παρουσία του στο σημείο τον φέρνει πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Τόσο ο 21χρονος όσο και ο 19χρονος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη που συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση κατά του 23χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Παράλληλα, σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Το χρονικό και οι επόμενες κινήσεις

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν τον 21χρονο, ενώ ήδη έχει προφυλακιστεί ο 19χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου και αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά εξακολουθεί να συγκλονίζει, με την έρευνα να εστιάζει πλέον στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της σύγκρουσης και στον ρόλο που είχε κάθε εμπλεκόμενος εκείνη τη νύχτα.

