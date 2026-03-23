Σπαρακτικά λόγια από τον πατέρα του Κλεομένη: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου»

Συγκλονίζει ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας δικαιοσύνη. Δηλώθηκε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και κατατέθηκαν νέα αιτήματα.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Αστέριος Αλήτσιος, πατέρας του 20χρονου Κλεομένη, που έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή επίθεση στην Καλαμαριά.

Συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, Νίκο Αλεξανδρή, προσήλθε προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να λάβει γνώση της δικογραφίας. Κατά την αποχώρησή του, εμφανώς συγκινημένος, αρκέστηκε να δηλώσει: «Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του νεαρού, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι, με κατηγορούμενο έναν 23χρονο, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Από την πλευρά της οικογένειας, ο νομικός εκπρόσωπος τόνισε ότι βασικό ζητούμενο είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών της δολοφονίας, καθώς και των γεγονότων που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε, έχει ήδη κατατεθεί αίτημα προς την ανακρίτρια για την άσκηση πρόσθετων διώξεων για ενδεχόμενα επιπλέον αδικήματα.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Δημήτρης Γαλεντέρης, επισήμανε ότι η μελέτη της δικογραφίας και των ιατροδικαστικών ευρημάτων θα αποσαφηνίσει κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης, όπως τη φύση των τραυμάτων και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Η οικογένεια του θύματος δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει μέχρι τέλους τη δικαστική διαδικασία, επιδιώκοντας την πλήρη απόδοση ευθυνών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ