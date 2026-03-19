Δολοφονία Κλεομένη: Ο 23χρονος φερόμενος δράστης ζήτησε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τα δύο πρόσωπα που ήταν μαζί με το θύμα

Αναβάθμιση κατηγοριών για τα δύο άτομα από την παρέα του Κλεομένη ζήτησε ο 23χρονος που προφυλακίστηκε για την δολοφονία του 20χρονου.

Αίτημα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τα δύο πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί με τον Κλεομένη το μοιραίο βράδυ που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι, υπέβαλε η υπεράσπιση του 23χρονου που κατηγορείται ως δράστης της ανθρωποκτονίας και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Το αίτημα υποβλήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία και αφορά την άσκηση δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα). Προς την κατεύθυνση αυτή η πλευρά του 23χρονου επικαλείται -όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές- τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στην οποία υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα.

Ο 23χρονος, απολογούμενος χθες στην ανακρίτρια, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του.

Μέχρι στιγμής τα δύο πρόσωπα από την παρέα του 20χρονου διώκονται για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας, της διακεκριμένης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Μεταξύ αυτών είναι 19χρονος που κρατείται και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα στην ανακρίτρια, ενώ το δεύτερο άτομο αναζητείται.

