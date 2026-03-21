Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη για την υπόθεση δολοφονίας

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη για την αιματηρή υπόθεση στην Καλαμαριά στις 12 Μαρτίου.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό με θύμα τον 20χρονο φίλο του, Κλεομένη. Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις του για την εμπλοκή στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά.

Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται τη σχετική δικογραφία. Σε βάρος του είχε προηγουμένως ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατηγορία που συνδέεται με την επίθεση που φέρεται να προηγήθηκε εις βάρος του 23χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι ισχυρισμοί του 19χρονου σχετικά με την παρουσία του στο σημείο και τον βαθμό συμμετοχής του στο επεισόδιο δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα ανακρίτρια και εισαγγελέας να αποφασίσουν από κοινού την προφυλάκισή του.

Παράλληλα, σε βάρος του έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, που αφορούν συμμετοχή σε συμμορία και κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν σωματικές βλάβες. Η τελευταία μάλιστα συνδέεται με επιβαρυντικές διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου. Για τις ίδιες πράξεις κατηγορείται και ακόμη ένα άτομο, το οποίο παραμένει ασύλληπτο και αναζητείται από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και ο 23χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, μετά από επίθεση που, όπως ισχυρίστηκε, δέχθηκε έξω από την οικία του.

