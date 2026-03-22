Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων δείχνουν ένα Πάσχα χωρίς απόλυτη ηλιοφάνεια, με ψύχρα και αστάθεια στο τραπέζι.

Το ερώτημα κάθε χρόνο ίδιο. Θα ψήσουμε με ήλιο, με ζακετάκι ή με μπουφάν; Το Πάσχα του 2026 φαίνεται πως δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων δίνουν ένα σκηνικό πιο «μαζεμένο» από αυτό που θα ήθελαν πολλοί, με την άνοιξη να κάνει μεν την εμφάνισή της, αλλά χωρίς να κυριαρχεί.

Και κάπου εδώ αρχίζει το γνωστό παιχνίδι των προβλέψεων. Γιατί άλλο τα προγνωστικά μοντέλα και άλλο αυτό που θα ζήσουμε την ώρα που θα γυρίζει ο οβελίας.

Τι λέει ο Καλλιάνος για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ο Γιάννης Καλλιάνος μιλά ξεκάθαρα για μια πρώτη εικόνα που δεν θυμίζει «καθαρό» ανοιξιάτικο Πάσχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Μεγάλη Εβδομάδα φαίνεται να κινηθεί με θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, περίπου 1 έως 3 βαθμούς κάτω.

Παράλληλα, το σκηνικό δείχνει άστατο, με αυξημένες πιθανότητες για βροχές κατά διαστήματα. Όχι απαραίτητα συνεχόμενες, αλλά αρκετές ώστε να μην μπορείς να πεις ότι «κλείδωσε» ο καλός καιρός.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη εκτίμηση και όχι τελική πρόγνωση, όμως το βασικό μήνυμα είναι σαφές. Δεν φαίνεται, προς το παρόν, ένα Πάσχα με υψηλές θερμοκρασίες και καθαρή ηλιοφάνεια.

Η ψύχρα που επιμένει και το «παράθυρο» για καλό καιρό

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας βάζει στο κάδρο τη διάρκεια του κρύου. Όπως σημειώνει, η ψύχρα που ήδη επηρεάζει τη χώρα δεν είναι περαστική, καθώς αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Αυτό σημαίνει ότι η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με ένα πιο «βαρύ» υπόβαθρο θερμοκρασιών. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό ένα ενδιαφέρον ενδεχόμενο. Δεν αποκλείει βελτίωση του καιρού όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή του Πάσχα, με πιο ήπιες και ίσως ευνοϊκές συνθήκες.

Με απλά λόγια, το σενάριο υπάρχει. Μπορεί να πάμε από το «ζακετάκι απαραίτητο» στο «βγάλε κοντομάνικο μετά το ψήσιμο».

Ο χειμωνιάτικος τόνος που επιμένει

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης από την μεριά του περιγράφει ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό για τις επόμενες ημέρες, με χαμηλές θερμοκρασίες, βοριάδες και τοπικές βροχές, ακόμη και χιόνια στα ορεινά.

Αν και η πρόγνωσή του εστιάζει κυρίως στο άμεσο διάστημα, δίνει το γενικό μοτίβο. Η ατμόσφαιρα δεν έχει σταθεροποιηθεί πλήρως σε ανοιξιάτικο ρυθμό και η αστάθεια παραμένει.

Και αυτό, όταν μιλάμε για αρχές Απριλίου, λέει πολλά.

Τελικά, με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα;

Το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή μιλά για ένα Πάσχα με ήπιες θερμοκρασίες, ίσως λίγο πιο χαμηλές από τα φυσιολογικά επίπεδα, και με πιθανότητα για τοπικές βροχές μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η Κυριακή. Εκεί όπου υπάρχει ένα μικρό «παράθυρο» για καλύτερο καιρό.

